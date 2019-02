Delhi : अब Archies की फरफ्यूम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 दिन में दूसरा बड़ा हादसा

दिल्ली में महज 3 दिन के दौरान दूसरा बड़ा हादसा हो गया है। घटना नारायणा औद्योगिक क्षेत्र की है, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 23 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। हालांकि, इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।

गुरुवार सुबह लगी आग : प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग लगने की जानकारी गुरुवार सुबह 7:30 बजे लगी, उस वक्त तक फैक्ट्री खुली नहीं थी, जिसके चलते कर्मचारी नहीं आए थे। जानकारी के मुताबिक, यह फैक्ट्री गिफ्ट मेकिंग कंपनी आर्चीज की है, जिसमें परफ्यूम और गिफ्ट आइटम बनाए जाते हैं। कहा जा रहा है कि इमारत में परफ्यूम और कागज आदि ज्यादा होने के कारण आग काफी तेजी से भड़क रही है।

#WATCH A medium category fire broke out at a paper card factory in Naraina Industrial Area, Phase I, early morning today; Total 23 fire tenders engaged in fire fighting operations, no casualties reported pic.twitter.com/l6wiOjfELO

— ANI (@ANI) February 14, 2019