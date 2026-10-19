मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित पारले-जी बिस्किट फैक्ट्री में सोमवार को आग लग गई। इस आग को बुझाने के लिए दमकल की आठ गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मौके पर मौजूद ASP मनीष भारद्वाज ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि जैसे ही उन्हें रिछाई औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिली, पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि दमकल की आठ गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। अभी तक आग की वजह से किसी के गंभीर रूप से हताहत होने की खबर नहीं है।

#WATCH | Jabalpur, Madhya Pradesh: A fire breaks out at a Parle-G biscuit factory in the Richhai Industrial Area.



ASP Manish Bhardwaj says, "We received information about a fire incident in the Richhai Industrial Area, which falls under the jurisdiction of the Adhartal police… pic.twitter.com/IEKPNG14kt — ANI (@ANI) October 19, 2026

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