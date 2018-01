मुंबईः सिनेविस्टा स्टूडियो में शूटिंग के दौरान लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर

मुंबई के कांजुरमार्ग इलाके में शनिवार शाम शूटिंग के दौरान सिनेविस्टा स्टूडियो में भीषण आग लग गई। यह स्टूडियो गांधी नगर जंक्शन के पास एलबीएस मार्ग पर स्थित है। घटना की जानकारी होने के बाद आसपास के लोगों ने इस बारे में दमकल विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद छह दमकल की गाड़ियां वहां आग बुझाने पहुंचींं। खबर लिखे जाने तक आग लगने का कारण नहीं पता लगा। इसके साथ ही किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। स्टूडियो के संचालक प्रेम किशन हैं। वह एक्टर प्रेमनाथ के बेटे हैं। आग की इस घटना से पहले गुरुवार को मारोल इलाके में आग लग गई थी। हादसे में तब चार लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें दो बच्चे भी थे। वहीं, पांच लोग इस हादसे में घायल हुए थे। कमला मिल्स कंपाउंड में 29 दिसंबर को भीषण आग लग गई थी, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। हादसे से पहले अंधेरी इलाके में भी एक जगह आग लगी थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी।

#Visuals from #Mumbai: Fire broke out in Cinevista studio in Kanjurmarg. 7 fire tenders at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/wpCCs8y37b

— ANI (@ANI) January 6, 2018