दिल्ली: लुटियंस जोन इलाके में बीजेपी सांसद के घर में लगी आग

दिल्ली के लुटियंस जोन इलाके में मंगलवार सुबह एक बीजेपी सांसद के घर में आग लग गई। पृथ्वीराज रोड पर स्थित बंगले में यह घटना हुई। इसमें सांसद बी श्रीरामुलू सुरक्षित बच निकले। हालांकि उनके बच्चों को कुछ चोटें आई हैं। एनएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह आग में जल सकते थे, लेकिन किसी तरह बचने में सफल रहे। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि तड़के करीब साढ़े पांज बजे सांसद के बेडरूम में रखे एक सोफा में आग लग गई, जिसके बाद दो दमकल गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। श्रीरामुलू बेल्लारी लोक सभा क्षेत्र से भाजपा सांसद हैं। वह कर्नाटक सरकार में स्वास्थ्य, पर्यटन, कपड़ा, नागरिक उड्डयन और बुनियादी ढांचा मंत्री भी रह चुके हैं।

#Delhi: Fire broke out at the residence of BJP MP B Sriramulu on Feroz Shah Road, in the early morning hours, says "narrowly escaped"; children suffered minor injuries. Situation now under control pic.twitter.com/50snUjXndv

— ANI (@ANI) December 19, 2017