मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग, रस्सी से निकाले जा रहे छात्र, 4 घायल

कोचिंग सेंटर में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई है। इसमें 4 छात्र घायल हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोचिंग सेंटर से बच्चों को रस्सी से बाहर निकाला जा रहा है।

मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में लगी आग (फोटो- वीडियो ग्रैब/ ANI Twitter)

दिल्ली के मुखर्जी नगर में गुरुवार (15 जून, 2023) को एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इसमें 4 छात्र घायल हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोचिंग सेंटर से बच्चों को रस्सी से बाहर निकाला जा रहा है। कोचिंग सेंटर में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई है। इसमें 4 छात्र घायल हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेश जारी है और कोचिंग सेंटर से बच्चों को रस्सी से बाहर निकाला जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि आग लगने की सूचना दोपहर 12 बजकर 27 मिनट पर मिली और दमकल की कुल 11 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकल विभाग ने बचाव कार्य का एक वीडियो साझा किया है जिसमें दमकलकर्मी छात्रों और अन्य लोगों को खिड़कियों से निकालते दिख रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि आग बुझाई जा रही है और आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने बताया कि कुछ छात्रों को चोटें आई हैं क्योंकि वह आग से बचने के लिए बिल्डिंग में छिपने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब बिल्डिंग में कोई भी फंसा नहीं है। सुमन नलवा ने कहा कि बिजली के मीटर से बिल्डिंग में आग लग गई और जब धुंआ उठने लगा तो सभी लोग घबरा गए और हड़कंप मच गया।

