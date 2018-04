यूपी: सपा नेता आजम खान के खिलाफ एफआईआर, जल निगम की भर्तियों में घोटाले का आरोप

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम भर्ती घोटाला को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईटी ने इस मामले में चार अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। एसआईटी ने जल निगम भर्ती और राशनकार्ड घोटाला मामले में पिछले महीने ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। इसमें आजम खान और जल निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पीके. आसूदानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। एसआईटी के प्रभारी आलोक प्रसाद ने कहा था कि अरोपियों के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैँ। उस वक्त राज्य के प्रमुख सचिव (गृ़ह) अरविंद कुमार ने जरूरी कदम उठाने की बात कही थी। अखिलेश यादव की सरकार में आजम खान जल निगम के अध्यक्ष थे। निगम में कई पदों के लिए भर्तियां की गई थीं, जिनमें तत्कालीन सरकार पर धांधली का आरोप लगाया गया था।

FIR registered against SP leader Azam Khan and 4 others by Special Investigation Team (SIT) in connection with Uttar Pradesh Jal Nigam recruitment scam. (file pic) pic.twitter.com/WvCjT7forM

