समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज और उनके सैकड़ों अज्ञात समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने रविवार को एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर बीजेपी नेता वीरेंद्र सरोज की शिकायत पर दर्ज की गई है।

कौशांबी के पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि मंझनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज ने शनिवार देर रात को शिकायत दर्ज कराई। वीरेंद्र सरोज ने आरोप लगाया है कि एसपी विधायक इंद्रजीत सरोज के समर्थकों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। इंद्रजीत सरोज मंझनपुर सीट से विधायक हैं।

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वीरेंद्र सरोज ने शिकायत में क्या कहा?

शिकायत के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब पांच बजे वीरेंद्र सरोज अपनी गाड़ी से प्रयागराज जा रहे थे। तभी करारी थाना क्षेत्र के मायोहर गांव के पास विधायक इंद्रजीत सरोज और उनके समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया।

वीरेंद्र सरोज ने आरोप लगाया कि विधायक इंद्रजीत सरोज और उनके समर्थकों (जिनमें वेदपाल, शादाब और शिवपूजन यादव शामिल हैं) ने बीजेपी विरोधी नारे लगाए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और जान से मारने की नीयत से उन पर हमला करने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने बताया कि घटना के समय उनके साथ उनका सरकारी सुरक्षा गार्ड भी मौजूद था।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि करारी थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और कई अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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