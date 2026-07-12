उत्तर प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी एलवी एंटनी देव कुमार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। यह मामला 78 साल के रिटायर्ड सरकारी स्कूल टीचर का है, जिनकी मौत कथित तौर पर ललितपुर जिले में गुरुवार को उनके घर पर ज़हरीली चीज खाने से हुई थी।

आत्महत्या करने वाले राजाराम गोस्वामी, बुरागांव चिगलौआ गांव के रहने वाले थे। उन पर 2002 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) एक्ट के तहत केस दर्ज था। उस समय एलवी कुमार ललितपुर में पुलिस अधीक्षक थे और कथित तौर पर उन्होंने पीड़ित को सबके सामने बेइज्जत किया था।

परिवार ने लगाया आरोप

एलवी कुमार इसी साल रिटायर हुए थे। राजाराम गोस्वामी के परिवार ने कहा है कि यह केस अनुसूचित जाति समुदाय के एक स्थानीय निवासी की झूठी शिकायत पर दर्ज किया गया था। पुलिस को हाथ से लिखे तीन सुसाइड नोट मिले हैं, जो कथित तौर पर मृतक के लिखे हुए हैं।

मृतक के 52 साल के बेटे अनुराग गोस्वामी की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और बुरागांव चिगलौआ गांव के पांच लोगों (गोकुल प्रसाद, कामता प्रसाद, देवेंद्र कुमार, गुलाब और छोटे लाल) के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और जबरन वसूली के आरोप में केस दर्ज किया है।

सर्किल अधिकारी आशीष मिश्रा ने कहा कि जांच चल रही है और अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस आपराधिक केस में राजाराम गोस्वामी पर 2002 से मुकदमा चल रहा था, वह अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी अगली सुनवाई 16 जुलाई को होनी है।

13 लोगों ने दर्ज करवाया था मुकदमा

शिकायत करने वाले अनुराग गोस्वामी ने कहा, “2002 में एक लोकल आदमी की शिकायत पर मेरे पिता समेत 13 गांववालों के खिलाफ शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। FIR दर्ज होने से पहले शिकायत करने वाला उस समय के पुलिस अधीक्षक एलवी एंटनी देव कुमार से मिला, जो हमारे गांव आए और मेरे पिता को सबके सामने बेइज्जत किया। मेरे पिता और केस में नामजद दूसरे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उन्हें करीब दो हफ्ते बाद बेल पर रिहा कर दिया गया।”

अनुराग गोस्वामी ने आगे कहा कि 13 आरोपियों पर अनुसूचित जाति के लोगों को कुएं से पीने का पानी लेने से रोकने, उन्हें जाति-आधारित गालियां देने और उन पर हमला करने का आरोप था। राजाराम गोस्वामी एक सरकारी जूनियर हाई स्कूल से टीचर के पद से रिटायर हुए थे।

आखिरी स्टेज पर ट्रायल

अनुराग ने आरोप लगाया, “ट्रायल अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है। पिछली दो कोर्ट सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील के कुछ गवाहों (जिनका नाम अब FIR में है) ने कथित तौर पर मेरे पिता का सामना किया, उन्हें परेशान किया और गलत बातें कहीं। मेरे पिता उन घटनाओं से बहुत परेशान हो गए और आखिरकार उन्होंने यह कदम उठाने का फैसला किया।”

अनुराग के मुताबिक उनके पिता ने गुरुवार दोपहर उन्हें फोन किया और बताया कि यह उनकी आखिरी बातचीत थी। घबराकर वह घर भागे और देखा कि राजाराम उल्टी कर रहे हैं। परिवार ने कहा कि राजाराम ने उन्हें बताया कि उन्होंने कोई ज़हरीली चीज़ खा ली है, जिसके बाद वे उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए। अनुराग ने आरोप लगाया कि जब वे हॉस्पिटल जा रहे थे, तो उनके पिता ने उन्हें हाथ से लिखे तीन सुसाइड नोट दिए जो उन्होंने अपनी जेब में रखे थे। शिकायत के मुताबिक एक नोट डिस्ट्रिक्ट जज के नाम, दूसरा पुलिस अधीक्षक के नाम और तीसरा लोकल स्टेशन हाउस ऑफिसर के नाम लिखा था।