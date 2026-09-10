योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर से छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर शेयर करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष भी हैं।

पुलिस के मुताबिक, सुभासपा नेता डॉ. हरिनाथ राजभर की तहरीर पर उभांव थाने में बुधवार रात कलीम नामक युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने वाली झूठी सूचना जानबूझकर फैलाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

शिकायत में कहा गया है कि फेसबुक पोस्ट का मकसद ओम प्रकाश राजभर का जानबूझकर अपमान करना और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। सुभासपा नेता ने इसी आधार पर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी समुदाय में आने वाली राजभर जाति के नेता हैं।

पुलिस ने बताया है कि कलीम नाम के शख्स ने ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की और इसे आठ सितंबर को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।

बिठुआ गांव का रहने वाला है कलीम

थाना प्रभारी दिनेश पाठक ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हरकत थाना क्षेत्र के बिठुआ गांव निवासी कलीम ने की है। पुलिस को उसके मुंबई में होने की जानकारी मिली है।

थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण को समाजवादी पार्टी की वजह से सिर्फ यादवों और मुसलमानों ने खाया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।