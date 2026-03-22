Punjab News: पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी की आत्महत्या के बाद अमृतसर पुलिस ने शनिवार रात पंजाब के पूर्व परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और उनके पीए दिलबाग सिंह (उर्फ बागा) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जिला प्रबंधक के पद पर काम कर रहे गगनदीप सिंह रंधावा ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि तरन तारन के पट्टी और खेमकरण इलाकों में गोदाम बनाने के ठेकों को लेकर उन्हें कई महीनों से मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था, उनके साथ मारपीट भी हुई थी और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं।

भुल्लर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किए जाने के कुछ घंटों बाद रंजीत एवेन्यू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। गगनदीप रंधावा के वायरल वीडियो में मंत्री और उनके सहयोगियों का नाम साफ तौर पर लिया था। अब उनका परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। रंधावा की पत्नी उपिंदर कौर की तरफ से दायर शिकायत के मुताबिक, यह विवाद तरन तारन के पट्टी और खेमकरण क्षेत्रों में नए गोदामों के लिए अक्टूबर 2025 में जारी किए गए टेंडर को लेकर शुरू हुआ।

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एफआईआर में क्या कहा गया?

एफआईआर में कहा गया है कि टेंडर को एफसीआई से ऑनलाइन प्रोसेस के जरिये पारदर्शी तरीके से मंजूरी दी गई थी। हालांकि, आरोपियों ने कथित तौर पर रंधावा पर योग्यता को दरकिनार करते हुए मंत्री के पिता सुखदेव सिंह को ठेके देने के लिए दबाव डाला। मंत्री और उनके सहायक ने कथित तौर पर व्हाट्सएप कॉल करके परिवार को धमकी दी। 13 मार्च को, रंधावा को कथित तौर पर मंत्री के पट्टी स्थित आवास पर बुलाया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर उनकी पिटाई की, पिस्तौल से उनके सिर पर वार किए और बंदूक की नोक पर उन्हें एक अन्य बोलीदाता के पक्ष में 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने का झूठा वीडियो कबूलनामा रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया।

21 मार्च को रंधावा ने आत्महत्या कर ली

खबरों के मुताबिक, उत्पीड़न का नतीजा यह हुआ कि रंधावा ने 21 मार्च की सुबह आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि रंधावा ने सुबह 5:50 बजे अपनी जान दे दी और अपने पीछे एक सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज छोड़ गए। दंपति की शादी 2007 से हुई थी और उनके तीन बच्चे थे।

CM मान ने दिए थे जांच के आदेश

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भुल्लर से इस्तीफा मांगा और कैबिनेट से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। साथ ही, उन्होंने मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। मान के एक प्रवक्ता ने कहा, “मुख्यमंत्री लापरवाही के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं। जांच अभी चल ही रही है, लेकिन कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।” पढ़ें पूरी खबर…