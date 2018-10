महाराष्ट्र के मुंबई स्थित श्रीमति नत्थीबाई दामोदर ठाकरेसे महिला विश्वविद्यालय (एसएनडीटी) के जुहू कैंपस में वार्डेन पर छात्रा की स्कर्ट जबरन उतरवाने का आरोप लगा है। छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन पर यौन उत्पीड़न और कपड़े उतरवाने का आरोप लगाते हुए सोमवार (15 अक्टूबर) को सांताक्रूज थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली इंजीनियरिंग दूसरे वर्ष की छात्रा को हॉस्टल वार्डन रविवार (14 अक्टूबर) की दोपहर रचना जेवरी द्वारा रोका गया क्योंकि उसका स्कर्ट घुटने से उपर था। वार्डन द्वारा छोटा स्कर्ट पहनने के बारे में पूछने पर 19 वर्षीय छात्रा ने बताया कि अंदरूनी अंग में एलर्जी और इंफेक्शन होने की वजह से उसने छोटी स्कर्ट पहनी है। ऐसे हालात में वह चुस्त कपड़े नहीं पहन सकती है। वह अभी एलर्जी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जा रही है।

Mumbai: FIR under section 354 IPC has been registered against women’s hostel warden of SNDT university for allegedly asking a student to strip to prove that she had a skin infection.

— ANI (@ANI) October 15, 2018