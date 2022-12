FIR on Congress Leader Raja Pateriya: मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री (Ex Minister of MP Government) रहे और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया (Congress Leader Raja Pateria) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लेकर विवादित बयान देने के आरोप में FIR दर्ज कर ली गई है। पटेरिया का एक वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर वायरल (Viral on Social Media) हो रहा है जिसमें वो कथित तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या (Murder of Narendra Modi) के लिए तत्पर रहो। वहीं इस मामले पर पटेर‍िया का कहना था क‍ि उनके बयान को गलत संदर्भ में, गलत तरीके से पेश क‍िया गया है। वह हत्‍या या ह‍िंसा में व‍िश्‍वास नहीं रखते। उनके बयान का मतलब मोदी को हराने से था।

Raja Pateria ने दिया ये विवादित बयान (Controversial Statement)

कांग्रेस नेता सोशल वीडियो पर वायरल वीडियो में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, “मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। अगर संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो।” वीडियो में कांग्रेस नेता की इस बयानबाजी के दौरान वहां उपस्थित लोग तालियां बजा रहे थे।

इस बयान को षडयंत्र करार देना चाहिएः Shivraj Singh Chouhan

राजा पटेरिया के इस बयान को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहा कि इस बयान को षडयंत्र करार दिया। शिवराज सिंह ने कहा, “राजा पटेरिया का कोई विवादित बयान नहीं, बल्कि एक षडयंत्र है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए हत्या करनी पड़ेगी, जैसे शब्दों का इस्तेमाल? ये स्पष्ट रूप से भड़का रहे हैं। इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, इसके बारे में कभी सोचा है?”