आसाराम बापू, वीरेंद्र दीक्षित, दाती महाराज, राम रहीम जैसे बाबाओं के बाद देश में एक और स्वंयभू बाबा पर बलात्कार करने का आरोप लगा है। इस बाबा का नाम है आशु जी। दिल्ली के हौजखास थाने में दर्ज एक प्राथमिकी के अनुसार, स्वंयभू बाबा आशु जी और उनके बेटे के खिलाफ एक महिला तथा उसकी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है। बाबा और उनके बेटे के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

Delhi: FIR lodged against a self-styled godman, Ashu Ji and his son in Hauz Khas police station for allegedly raping a woman and her minor daughter. Case registered under section 376 of IPC and POCSO Act.

— ANI (@ANI) September 10, 2018