बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी को मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर खुला पत्र लिखने वाले तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में खुला पत्र लिखने वाले रामचंद्र गुहा, मणि रत्नम और अपर्णा सेन समेत करीब 50 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। बता दें कि देश में बढ़ रहे मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या) के मामलों पर इन लोगों ने चिंता जाहिर की है। पुलिस ने यह जानकारी दी। इसके लिए इन लोगों ने पीएम को पत्र लिख देश की हालात से अवगत कराया। यह घटना गुरुवार (03 अक्टूबर) की है।

Forty-nine eminent personalities, including filmmaker Aparna Sen, have written an open letter to PM Narendra Modi over alleged rise in mob lynching caseshttps://t.co/UKuttAVaKv pic.twitter.com/2y56WSJOUw

— The Indian Express (@IndianExpress) July 24, 2019