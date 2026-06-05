पटना पुलिस ने ‘खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट’ के संचालक फैसल खान के खिलाफ शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। फैसल खान सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं और उन्हें ‘खान सर’ के नाम से जाना जाता है। गुरुवार को पुलिस ने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के दो सुरक्षा गार्ड्स को फायरिंग के आरोप में हिरासत में ले लिया था।

सिटी एसपी (सेंट्रल) कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि कदमकुआं पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। आरोप है कि मंगलवार रात को 15-20 लोगों ने ‘खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट’ में तोड़फोड़ की और परिसर में पथराव किया था।

फायरिंग के वीडियो आए थे सामने

इस मामले में फायरिंग किए जाने के दो वीडियो सामने आए थे। एक वीडियो में दावा किया गया था कि ‘खान सर’ के गार्ड्स ने फायरिंग की थी। बताया गया कि यह वीडियो 2 जून की रात का है और उसी रात ‘खान सर’ के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ था।

खान सर ने लगाया था फायरिंग का आरोप

पुलिस ने बताया था कि फायरिंग में जिन हथियारों का इस्तेमाल किए जाने का संदेह है, उन्हें जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। खान सर ने आरोप लगाया था कि प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों ने यह फायरिंग की थी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि फायरिंग हुई थी या नहीं, इसका पता केवल पुलिस जांच से ही चल सकता है।

पुलिस ने इस मामले में खान सर के प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के निदेशक रोशन आनंद सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। रोशन आनंद की ओर से दावा किया गया था कि खान सर ने स्वयं इस घटना की साजिश रची थी।

NEET पेपर लीक पर भड़के खान सर

मशहूर टीचर खान सर ने एग्जाम पेपर लीक होने की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।