पंजाब सरकार ने सरकारी पोर्टल सांझ से प्राथमिकी की प्रति डाउनलोड करने के लिए 80 रुपये शुल्क चुकाने की अधिसूचना वापस ले ली है। विपक्ष और कई सारे कानूनी कार्यकर्ताओं की तीखी आलोचनाओं के बाद सरकार का यह कदम सामने आया है। ज्ञात हो कि सरकार के इस कदम के खिलाफ पंजाब और हरियाणा कोर्ट में याचिका भी दर्ज की गई थी और इसे चुनौती गई थी।

सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डीके तिवारी द्वारा 25 मार्च को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। विभाग की ओर से कहा गया कि 28 अक्टूबर और उसके बाद 26 नवंबर को जारी पिछली अधिसूचनाओं के संबंध में, पंजाब के राज्यपाल ने यह आदेश देते हुए खुशी जाहिर की है कि अब से ‘सांझ पोर्टल’ से प्राथमिकी डाउनलोड करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। न ही ‘सांझ केंद्रों’ से एफआईआर की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदकों से कोई शुल्क लिया जाएगा।”

पूर्व में इस विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी कि 23 मार्च के बाद से एफआईआर की प्रति प्राप्त करने लिए शुल्क देना होगा। राज्य के गृह विभाग ने यह पहल की थी। वहीं, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की थी।

जानकारी अनुसार बुधवार को वकील अभिषेक मल्होत्रा और वासू रंजन ने सरकार के इस कदम के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने नई आदेश को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दायर की। उन्होंने कहा कि सरकार यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच के मौलिक और वैधानिक अधिकार में बाधाएं उत्पन्न करता है।

साथ ही अधिवक्ताओं ने कोर्ट से यह अपील की कि वो पंजाब सरकार को उन लोगों के पैसे रिफंड करने का निर्देश दें जिन्होंने 23 मार्च से अब तक शुल्क देकर प्राथमिकी की प्रति डाउनलोड की है। सरकार ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि सिर्फ ऑनलाइन डाउनलोड के लिए पैसे लगते हैं। वहीं प्राथमिकी की कॉपी संबंधित पुलिस थाने से मु्फ्त में ली जा सकती है।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि ‘सांझ’ पोर्टल पर 23 मार्च तक 41.7 लाख से ज्यादा प्राथमिकी डाउनलोड हो चुके हैं। गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार, पंजाब में हर साल औसतन 60,000 FIR दर्ज की जाती हैं।

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि उनकी सरकार राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ रुपये मांगेगी। सवाल यह उठता है कि भगवंत मान ने यह मांग क्यों की है? इसके पीछे मुख्यमंत्री मान ने तर्क दिया है कि राजस्थान ने साल 1960 से अब तक पंजाब से 18000 क्यूसेक पानी लिया है और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया है। पूरी खबर पढ़ें…



