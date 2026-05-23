उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अजय राय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। अजय राय के अलावा पूर्व कांग्रेस कमेटी सचिव बृजराज अहिरवार और कांग्रेस पार्टी के 30 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।

यह एफआईआर महोबा जिले में 22 मई को आयोजित एक राजनीतिक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी और सार्वजनिक व्यवस्था के कथित उल्लंघन के आरोप में दर्ज की गई है।

महोबा के कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन में भाजपा जिला कार्यकारी समिति के सदस्य और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता नीरज रावत द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, समद नगर इलाके में राजकुमार अहिरवार के आवास पर बिना पूर्व प्रशासनिक अनुमति के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

नीरज रावत ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि अजय राय 15-16 वाहनों के काफिले और लगभग 25-30 समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। शिकायत में कहा गया है कि वाहनों को सार्वजनिक सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से पार्क किया गया था, जिससे कथित तौर पर यातायात में बाधा उत्पन्न हुई और निवासियों को असुविधा हुई।

इसमें आगे आरोप लगाया गया कि पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और यातायात आवागमन को विनियमित करने के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों को छोड़कर घटनास्थल पर पहुंचना पड़ा। नीरज ने अजय राय पर कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ “आपत्तिजनक और अपमानजनक” टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया।

शिकायत के अनुसार, कथित टिप्पणियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और निवासियों में आक्रोश फैल गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान जाति आधारित संघर्ष को भड़का सकते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं। शिकायत के साथ सबूत के तौर पर उस पेन ड्राइव को भी जमा किया गया जिसमें कथित वायरल वीडियो मौजूद था।

महोबा की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं, जिनमें धारा 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 132 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 189(2) (गैरकानूनी सभा), 196(1) (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 352 (शांति भंग करना) शामिल हैं। उसके तहत लखनऊ निवासी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय, महोबा के पूर्व कांग्रेस कमेटी सचिव बृजराज अहिरवार और 25-30 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि आरोपों के सत्यापन और शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत वीडियो साक्ष्य की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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