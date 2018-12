सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के संभल का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक भाजपा नेता एक दिव्यांह के मुंह में डंडा घुसेड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दिव्यांग ने भाजपा के खिलाफ कुछ कहा और इसके साथ ही अखिलेश यादव को वोट देने की बात करने लगा। जिसके बाद भाजपा नेता का गुस्सा फूट गया और दिव्यांग को परेशान करने लगा। इस वायरल वीडियो पर अब भाजपा नेता ने सफाई दी है और कहा है कि वो दिव्यांग नशे में धुत था और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ को गालियां दे रहा था। मैंने बस उसे समझाने की कोशिशि की थी। वहीं भाजपा नेता के खिलाफ भी FIR दर्ज हो चुकी है।

कहां का है मामला: दरअसल पूरा मामला प्रदेश के संभल सदर के एसडीएम ऑफिस के सामने का है। जहां अमरोहा के भाजपा नेता मोहम्मद मियां सड़क पर एक दिव्यांग के साथ बुरा बर्ताव करते दिख रहे हैं। वो पहले तो दिव्यांग को डंडा दिखाकर डराते हैं उसके बाद डंडे को दिव्यांग के मुंह में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश वो कई बार करते हैं। वहीं दूर जाते हुए दिव्यांग कह रहा है कि वोट दूंगा अखिलेश को।

Sudesh Kumar, CO Sambhal on video of a BJP leader Mohd Miya assaulting a specially abled man for supporting Akhilesh Yadav, going viral: The case was registered last night, we have sent our teams to arrest the culprit. pic.twitter.com/rUU3NPYTWj

BJP’s Mohd Miya on video of him assaulting a specially abled man: He was abusing Modi ji & Yogi ji, I tried to first explain things, he was drunk, it was a conspiracy to malign BJP, I was just trying to make him leave the place. I didn’t shove stick in his mouth. pic.twitter.com/9WbJaDdmLR

