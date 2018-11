मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी की ‘एनाकोंडा’ से की तुलना

आंध्र प्रदेश में सत्‍तारूढ़ तेलुगुुदेशम पार्टी ने अब कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। इस गठबंधन के बाद तेलुगुदेशम पार्टी के नेता और आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री ने पीएम मोदी को अनाकोंडा बताया है। उनका आरोप है कि पीएम मोदी अनाकोंडा सांप की तरह राष्ट्रीय संस्थाओं को निगलकर खत्म कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से भी पूछा, ”क्या मोदी से ‘बड़ा कोई एनाकोंडा’ है?”

आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री यनामाला रामकृष्नुदु ने कहा,” नरेंद्र मोदी से बड़ा एनाकोंडा और कौन हो सकता है? वह खुद ही सबसे बड़े एनाकोंडा हैं जिन्होंने सारी संस्थाओं को निगल लिया। वह सीबीआई, आरबीआई जैसी संस्थाओं को निगल गए।”

Who can be a bigger Anaconda than Narendra Modi? He himself is the Anaconda that has swallowed all the institutions. He is swallowing up institutions like CBI, RBI etc: Andhra Pradesh Finance Minister Yanamala Rama Krishnudu https://t.co/4O83gHl9ae

