मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। शुक्रवार की सुबह डैम में सेना समेत तलाशी दलों का सर्च ऑपरेशन जारी। इस दौरान तभी एक ऐसा पल आया जब आठवां और नौवां शव बदामद हुआ। यह शव एक महिला और उसके चार साल के मासूम बच्चे का है। जिसमें चार साल का मासूम अपनी मां की गोद में है। जिसके बाद सर्च अभियान को रोक दिया गया।

बचाव दल ने बताया कि दोनों ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन बच्चा अपनी मां से कसकर चिपका हुआ था। मां-बेटे दिल्ली से छुट्टियां मनाने आए थे। 39 वर्षीय मरीना मैसी और उनके बेटे त्रिशान सहित क्रूज नाव के पलटने से जान गंवाने वालों में शामिल थे।

बचाव कर्मियों ने बताया कि बच्चा अपनी मां की छाती से सटा हुआ था। बच्चा अपनी मां के शरीर से चिपका हुआ था। एक बचावकर्मी ने बताया कि जब हम उन्हें बाहर लाए, तब भी वह एक-दूसरे को जकड़े हुए थे। यह उस पल का वर्णन है जो तब से इस त्रासदी की मानवीय कीमत को परिभाषित करता है।

अधिकारियों ने अंतिम क्षणों की जानकारी जुटाते हुए पाया कि जैसे ही जहाज अस्थिर हुआ और उसमें पानी भरने लगा, मां ने तुरंत और सहज रूप से निर्णय लिया और अपने बेटे को बचाने की कोशिश में उसे अपनी लाइफ जैकेट में खींच लिया। दोनों निचले केबिन में थे, जो एक तंग जगह थी और संभवतः कुछ ही मिनटों में पानी से भर गया, जिससे बचने के लिए खिड़की की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। अधिकारी ने बताया कि ऐसे बंद डिब्बों में एक बार जब पानी का रिसाव एक गंभीर स्तर तक पहुंच जाता है, तो घबराहट और दबाव के कारण यात्रियों के पास मिनटों के बजाय सेकंड ही बचते हैं।

बचाव अभियान में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि लाइफ जैकेट होने के बावजूद, माना जा रहा है कि दोनों बाहर निकलने से पहले ही फंस गए थे। उन्होंने कहा कि शवों की स्थिति से पता चलता है कि मां ने तेजी से ढहते वातावरण में अपने बच्चे के चारों ओर हवा का एक सुरक्षात्मक घेरा बनाने का जानबूझकर अंतिम प्रयास किया था। उन्होंने आगे कहा कि यह समय की कमी के बजाय सहज प्रवृत्ति से प्रेरित अंतिम प्रयास था। अधिकारियों ने बताया कि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि जहाज पर बच्चों के लिए अलग से लाइफ जैकेट क्यों नहीं थीं। मरीना और त्रिशान को तो बचाया नहीं जा सका, लेकिन उनके पति प्रदीप मैसी और उनकी बेटी सिया बच गए।

जबलपुर हादसे की इनसाइड रिपोर्ट: नीतू, कृष्णा, मधुर समेत 6 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार?

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बरगी डैम के पास गुरुवार शाम हुए क्रूज नाव हादसे ने एक सुखद सैर को बड़े दुख में बदल दिया। इस दर्दनाक घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 साल का एक बच्चा भी शामिल था। घटना के पीछे सिर्फ कई वजह सामने आ रही है। पढ़ें पूरी खबर।