पंजाब में फिरोजपुर जिला अदालत परिसर को शनिवार को बम से उड़ाने की धमकी वाला ई-मेल मिला। इसके बाद पुलिस ने जिला अदालत परिसर को खाली कराया और सुरक्षा एजेंसियों की जांच होने तक लोगों के आने पर रोक लगा दी।

धमकी वाला ई-मेल उस दिन आया जब अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जानी थी। सुरक्षा जांच के कारण अदालत की कार्यवाही कुछ देर तक स्थगित रही। पुलिस की तकनीकी टीम यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी वाला ई-मेल किसने भेजा है।

करीब नौ महीने में अदालत परिसर को मिली यह पांचवीं ऐसी धमकी है। इससे पहले आठ जनवरी, छह अप्रैल, 12 अगस्त और 26 अगस्त को भी बम की धमकी वाले इसी तरह के ई-मेल मिले थे।

बम निरोधक दस्तों को किया तैनात

ई-मेल मिलने के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक (एसपी) दलवीर सिंह, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। इलाके की जांच के लिए डॉग स्क्वायड दस्ते और बम निरोधक दस्तों को भी तैनात किया गया।

पुलिस की कई टीमों ने परिसर के कमरों, कार्यालयों, गलियारों और अन्य हिस्सों की तलाशी ली।

एसपी दलवीर सिंह ने कहा कि पूरे परिसर की गहन जांच की गई है और कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। तकनीकी टीम धमकी भरा ई-मेल भेजने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए प्रयास कर रही हैं।

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