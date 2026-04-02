उत्तर प्रदेश के रामपुर में एसपी विद्यासागर मिश्र की विदाई समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कई महिला सिपाही फूट-फूट कर रोती नजर आ रही हैं। वे रोते हुए एसपी से कह रही हैं, “सर, आप मत जाइए।”

वैसे पुलिस महकमे में अधिकारियों का ट्रांसफर होना कोई नई बात नहीं है। हजारों अधिकारियों का इस तरह तबादला होता रहता है, लेकिन इस तरह महिला सिपाहियों का भावुक होकर रोना और अपने अधिकारी को रोकने की कोशिश करना हर बार देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

वायरल वीडियो में क्या दिख रहा?

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला सिपाही भावुक होकर रो रही हैं। वहीं, एसपी विद्यासागर मिश्र भी भावुक नजर आते हैं। वे महिला सिपाहियों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि रोने की जरूरत नहीं है, वे फिर वापस आएंगे।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के बैकग्राउंड में ‘कभी अलविदा ना कहना’ गाना भी सुनाई दे रहा है। लोग एसपी विद्यासागर मिश्र की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने महिला सिपाहियों के लिए ऐसा सुरक्षित और सकारात्मक माहौल बनाया कि उनकी विदाई के समय वे अपने आंसू नहीं रोक पाईं। एसपी विद्यासागर मिश्र की बात करें तो उन्हें पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने, अपराध नियंत्रण और जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए जाना जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई कदम उठाए थे। इससे पहले भी ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। लेकिन पुलिस महकमे से ऐसे वीडियो का आना नया है।

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