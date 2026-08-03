मुंबई के प्रसिद्ध मिठाई विक्रेता ‘तिवारी ब्रदर्स मिठाईवाला’ का FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उस शिकायत के बाद की गई, जिसमें एक ग्राहक ने दावा किया कि उसने दुकान से खरीदी गई काजू कतली में जंग लगा स्टेपलर पिन पाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने दुकान का निरीक्षण किया और कई स्वच्छता संबंधी खामियां मिलने के बाद लाइसेंस निलंबित कर दिया। इसके साथ ही मिठाई के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 1 अगस्त को सामने आया, जब मुंबई निवासी प्रणय पालव ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि उन्होंने 29 जुलाई को चारनी रोड स्थित तिवारी ब्रदर्स मिठाईवाला से 500 ग्राम काजू कतली खरीदी थी।

पालव के अनुसार, जब वह अपनी तीन साल की बेटी को मिठाई खिलाने वाले थे, तभी उनकी नजर एक टुकड़े में फंसे जंग लगे धातु के स्टेपलर पिन पर पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते यह दिखाई नहीं देता तो उनकी बेटी की जान को गंभीर खतरा हो सकता था।

FDA ने की दुकान की जांच

शिकायत मिलने के बाद महाराष्ट्र FDA की टीम ने सोमवार को तिवारी ब्रदर्स मिठाईवाला के चारनी रोड स्थित आउटलेट का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकारियों को कथित तौर पर साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई नियमों में खामियां मिलीं। FDA अधिकारियों ने काजू कतली के नमूने लैब जांच के लिए भेज दिए हैं और फिलहाल दुकान का FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

जांच रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई

FDA के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि स्टेपलर पिन मिठाई में कैसे पहुंचा। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एक अन्य अधिकारी ने यह भी कहा कि शुरुआती जांच में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। यह भी जांच का विषय है कि कहीं यह किसी तरह की साजिश या ब्लैकमेल की कोशिश तो नहीं है। फिलहाल सभी संभावनाओं की जांच की जा रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मामला

प्रणय पालव की इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कई लोगों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मिठाई की दुकानों में स्वच्छता मानकों को लेकर चिंता जताई। वहीं, कई यूजर्स ने प्रशासन की क्विक एक्शन की सराहना भी की।

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