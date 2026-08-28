महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पुणे के वडकी स्थित ‘सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड’ के कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट (CFA) के ड्रग बिक्री लाइसेंस को रद्द कर दिया है। जून में किए गए निरीक्षण के दौरान FDA अधिकारियों को ‘शेड्यूल H’ कैटेगरी की प्रिस्क्रिप्शन दवा रिएक्टिन प्लस टैबलेट्स से जुड़ी कई अनियमितताएं मिली थीं।

FDA के मुताबिक, दवा की पैकेजिंग पर ‘एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक’ लिखा था। इसके अलावा पैकेजिंग में ऐसे विज्ञापन और प्रचार सामग्री भी पाई गई, जिन्हें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं माना गया। इसके बाद विभाग ने लाइसेंस रद्द करने के साथ आगे की नियामकीय कार्रवाई शुरू की।

₹11.19 लाख की दवाएं जब्त

शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, FDA ने मिसब्रांडेड रिएक्टिन प्लस टैबलेट्स का करीब ₹11.19 लाख का स्टॉक जब्त किया। विभाग ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन उपभोक्ताओं को डॉक्टर की सलाह लिए बिना दवा खरीदने और इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे सेल्फ-मेडिकेशन का जोखिम बढ़ सकता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

FDA के अनुसार, संबंधित पक्ष को इन दवाओं को बाजार से वापस लेने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, विभाग का कहना है कि आवश्यक सुधारात्मक कदमों और निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।

स्टोरेज और रिकॉर्ड में भी मिली खामियां

इसी मामले में CFA संगठन की दवा बिक्री और वितरण व्यवस्था की भी जांच की गई। निरीक्षण के दौरान दवाओं के भंडारण की व्यवस्था में कमियां सामने आईं। खरीद और बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड में भी खामियां मिलीं। इसके अलावा कंप्यूटर रिकॉर्ड और वास्तविक भौतिक स्टॉक के बीच अंतर पाया गया।

FDA ने दवाओं की रिकॉल प्रक्रिया से जुड़े निर्देशों का अनुपालन नहीं होने की बात भी कही। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि कुछ दवाओं का स्टॉक सीधे फर्श पर रखा गया था और दवाओं के उचित भंडारण के लिए पर्याप्त रैक की व्यवस्था नहीं थी।

FDA ने कहा- दवाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं

महाराष्ट्र FDA के संयुक्त आयुक्त (ड्रग) गणेश रोकड़े ने कहा कि राज्य में दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और कानूनी तरीके से वितरण सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई तेज की गई है। उन्होंने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन दवा की पैकेजिंग की आगे की जांच में भ्रामक और अनधिकृत विज्ञापन समेत गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद नियामकीय कार्रवाई की गई।

FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि दवाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से ‘शेड्यूल H’ दवाओं को लेकर विज्ञापन, बिक्री, भंडारण और वितरण से जुड़े सभी कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया।

सिप्ला ने FDA के आदेश को दी चुनौती

वहीं, ‘सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज’ ने अपने बयान में कहा कि उसने पुणे FDA के उस आदेश को चुनौती दी है, जो कंपनी की ओर से संचालित C&F वेयरहाउस के संचालन से संबंधित है। कंपनी के मुताबिक, मामला फिलहाल न्यायिक विचाराधीन यानी सब ज्यूडिस है, इसलिए इस चरण पर कार्यवाही को लेकर विस्तृत टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

सिप्ला ने यह भी स्पष्ट किया कि FDA के आदेश में उसके उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता या प्रभावकारिता को लेकर कोई चिंता नहीं बताई गई है और न ही इसमें किसी मरीज की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा शामिल है। कंपनी ने कहा कि वह गुणवत्ता, नियामकीय अनुपालन और मरीजों की सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

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