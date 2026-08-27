भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने उस वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं जिसे लेकर आरोप है कि निगम की एक महिला कर्मचारी ने भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। निगम ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के संबंध में वह कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।
कहा जा रहा है कि यह वीडियो जम्मू-कश्मीर का है।
वीडियो में महिला को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कश्मीर पर भारत का कब्जा अन्यायपूर्ण है और यह अन्यायपूर्ण ही रहेगा।
जम्मू में एफसीआई के महाप्रबंधक आई.के. चौधरी ने कहा कि निगम ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वीडियो में दिख रही महिला, निगम कर्मचारी है और क्या वीडियो क्लिप में सुनाई दे रही आवाज उसी की है?
मामले की जांच होगी
आई.के. चौधरी ने पत्रकारों से कहा कि महिला कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद मामले की पूरी जांच की जाएगी।
चौधरी ने कहा, “अगर महिला मान लेती है कि यह वीडियो उसी का है, या जांच में यह साबित हो जाता है कि वीडियो में वही थी, तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।”
चौधरी ने बताया कि निगम अपने सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाता है। उन्होंने कहा कि अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि महिला एफसीआई की कर्मचारी है और उसी ने ये बातें कही हैं, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, चौधरी ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने से पहले यह नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी कि वीडियो या उसमें सुनाई दे रही आवाज उसी कर्मचारी की है।
क्या है वीडियो में?
वीडियो में महिला कथित तौर पर कहती हुई सुनाई देती है कि सरकारी नौकरी करने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति मुख्यधारा का हिस्सा बन गया है।
महिला कहती है, ”अगर हम किसी प्रतिरोध आंदोलन का हिस्सा हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम इंसान नहीं हैं। हमारी भी जरूरतें होती हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी की जरूरत पड़ सकती है। अगर अच्छी नौकरी मिलती है, तो हम वो नौकरी करते हैं।” महिला ने यह भी कहा कि नौकरी मिलने से भारत को लेकर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा।
महिला ने पिछले तीन दशकों में कश्मीर में हुई मौत का भी जिक्र किया और कहा कि हम नौकरी के बदले उनका सौदा नहीं कर सकते।
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कश्मीर में पहले के मुकाबले आज माहौल कुछ शांत दिखाई देता है। करीब 11 साल पहले कश्मीर में सोशल मीडिया पर 11 स्थानीय आतंकियों की एक तस्वीर वायरल हुई थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।