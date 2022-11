Punjab: पिता ने बच्चों के सामने मारा थप्पड़, अपमानित महूसस कर 40 साल के शख्स ने की आत्महत्या, बेटी ने दर्ज कराई FIR

Punjab News : मृतक की पहचान जगतार सिंह के रूप में हुई है। जिसकी बेटी 19 वर्षीय जशनप्रीत कौर ने अपने दादा हरनेक सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है।

जशनप्रीत ने फोन पर अपनी मां को पूरी घटना सुनाई, जो पुर्तगाल में रहती है, जिसने उसे प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा। इसके बाद बुधवार को आत्महत्या के लिए उकसाने और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया गया (Photo- File)

