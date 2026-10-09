गुजरात के गांधीनगर में एक गर्भवती महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, महिला के पति ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर रूमाल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि पति पत्नी के गर्भवती होने से नाराज था और गर्भपात कराना चाहता था, लेकिन पत्नी ने इससे इनकार कर दिया था। पुलिस ने पति और उसकी कथित प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

आरोपी की पहचान 33 वर्षीय रोहितजी रमेशजी ठाकोर के रूप में हुई है, जबकि उसकी कथित प्रेमिका वर्षा नरसिंह परगी दाहोद की रहने वाली है। पुलिस के अनुसार, रोहितजी के पहले से चार बच्चे हैं। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी संगीता एक और बच्चे को जन्म दे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था।

दवा के रिएक्शन से मौत बताने की कोशिश

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर संगीता की मौत को दवा के प्रतिकूल असर यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन का नतीजा बताने की कोशिश की। हालांकि, अस्पताल में संगीता के परिजनों ने उसकी गर्दन पर निशान देखे, जिसके बाद उन्हें मौत के कारण पर संदेह हुआ।

गांधीनगर के पुलिस अधीक्षक रवि तेजा वासमसेट्टी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि गर्दन पर मिले निशानों से पता चला कि यह फांसी का मामला नहीं, बल्कि गला घोंटने की आशंका थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि उसके पहले से चार बच्चे हैं और संगीता फिर से गर्भवती हो गई थी। वह गर्भपात कराना चाहता था, लेकिन संगीता इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।

2012 में हुई थी शादी, चार बच्चे हैं

FIR के मुताबिक, रोहितजी और संगीता की शादी वर्ष 2012 में हुई थी। उनके तीन बेटियां और एक बेटा हैं। संगीता के चचेरे भाई मेरु बचु वसानिया की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।

शिकायत के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब छह बजे संगीता के ससुर का फोन आया। उन्होंने बताया कि संगीता को दवा के प्रतिकूल असर के कारण गांधीनगर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर है।

इसके बाद वसानिया और परिवार के अन्य सदस्य सुबह करीब 11 बजे अस्पताल पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि संगीता की मौत हो चुकी है। इसी दौरान परिजनों ने उसकी गर्दन पर निशान देखे, जिससे उन्हें हत्या का संदेह हुआ।

लाइब्रेरी में हुई थी मुलाकात, फिर शुरू हुआ प्रेम प्रसंग

FIR में दर्ज शिकायत के अनुसार, रोहितजी की मुलाकात वर्षा परगी से एक लाइब्रेरी में हुई थी। दोनों वहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते थे। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू होने का आरोप है। बाद में दोनों कथित तौर पर साथ रहने लगे।

शिकायत के मुताबिक, जब संगीता गांधीनगर आई और उसने रोहितजी को वर्षा से फोन पर बात करते देखा तो दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि इसके बाद रोहितजी और वर्षा ने मिलकर संगीता की हत्या करने का फैसला किया।

FIR में रोहितजी के कथित कबूलनामे का हवाला देते हुए कहा गया है कि दोनों ने रूमाल से संगीता का गला घोंट दिया। पुलिस ने रोहितजी के साथ-साथ वर्षा परगी के खिलाफ भी हत्या में मदद करने यानी अपराध में उकसाने से संबंधित आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है।

फिलहाल, मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस के आरोपों और FIR में दर्ज कथित कबूलनामे को जांच के निष्कर्ष या अदालत में साबित हुए तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

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छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने पुलिसकर्मी की पत्नी और उसकी 12 साल की नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इस अपराध को ‘बेहद बर्बर, अमानवीय और राक्षसी’ करार देते हुए कहा कि इसकी क्रूरता ने न्यायिक विवेक के साथ-साथ समाज की अंतरात्मा को भी झकझोर दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।