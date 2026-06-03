मेरठ में हाईवे के किनारे खड़ी कार में एक 23 साल के युवक की लाश मिली थी। युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। अब पुलिस ने इस मामले में मृतक के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पिता को इस मामले का मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है। पिता पर आरोप है कि उसने यह हत्या इसलिए की क्योंकि उसे शक था कि उसके बेटे ने पारिवारिक झगड़े में उसे मरवाने के लिए 10 लाख रुपये दिए थे।

कब हुई हत्या?

पुलिस ने दावा किया है कि 1 जून की आधी रात के आसपास बेटे की मौत की सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर ही मामले को सुलझा लिया गया। सुंदर त्यागी और उसके साथी अमित उर्फ वेदवान को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मामले के एक और आरोपी को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ग्रामीण) अभिजीत कुमार ने कहा कि पुलिस को 1 जून की आधी रात के आसपास डायल-112 पर सूचना मिली कि तुषार त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और उसका शव खार खोड़ा इलाके में पंछी अंडरपास के पास एक गाड़ी के अंदर पड़ा है।

बहन ने पिता पर लगाया था आरोप

अभिजीत कुमार ने कहा कि पीड़ित की पत्नी शिखा की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर तीन स्पेशल टीमें बनाई गईं। जांच के दौरान, पुलिस ने टेक्निकल सबूत, CCTV फुटेज और दूसरे फिजिकल सबूतों को एनालाइज़ किया। तुषार की पत्नी शिखा ने गांव के तरुण त्यागी और अरविंद त्यागी पर आरोप लगाया था और उनके खिलाफ हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं मृतक तुषार की बड़ी बहन ने अपने पिता पर हत्या का आरोप लगाया था।

कैसे हुई हत्या?

जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी पीड़ित के पिता सुंदर त्यागी घटना वाले दिन देहरादून से कंकरखेड़ा आए थे और बाद में अपने साथी अमित उर्फ वेदवान के साथ कैली इलाके में गए। पुलिस ने कहा कि CCTV फुटेज में अपराध से पहले पीड़ित की SUV और आरोपी की कार एक साथ चलती हुई दिख रही थी। उन्होंने कहा कि मंगलवार को पूछताछ के दौरान यह पता चला कि घटना के समय सुंदर त्यागी पीड़ित की गाड़ी में सवार थे और कथित तौर पर उन्होंने तुषार को गोली मार दी।

पुलिस ने कहा कि बाद में आरोपी ने शव और गाड़ी को पंछी अंडरपास के पास छोड़कर मौके से भाग गए। पुलिस के अनुसार सुंदर त्यागी को शक था कि उनके बेटे ने उन्हें मारने के लिए 10 लाख रुपये की सुपारी दी थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीड़ित अक्सर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करता था। अधिकारियों ने कहा कि सुंदर त्यागी हापुड़ देहात थाने का पूर्व हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ हत्या सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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