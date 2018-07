राजस्थान के भरतपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां वैर कस्बे में एक पिता के ऊपर अपने बेटे की बलि देने का आरोप लगा है। आरोपी पिता इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने यह कबूल कर लिया है कि उसने ही अपने बेटे की हत्या की है और इसके पीछे जो कारण आरोपी ने बताया वह काफी चौंका देने वाला है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आरोपी का कहना है कि उसके बेटे ने अपनी कजिन का रेप करने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसने बेटे को मौत के घाट उतार दिया।

आरोपी ने यह भी बताया कि उसका बेटा पहले भी ऐसा करने की कोशिश कर चुका है। आपको बता दें कि आरोपी और उसके पूरे परिवार के ऊपर 16 साल के बेटे की बलि देने का आरोप लगा है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी ने बताया कि वह अकेला ही इस अपराध का जिम्मेदार है।

Bharatpur: Police says that "the man, who along with his family, was accused of killing his son for 'human sacrifice' on 28 June, had committed the crime alone because his son attempted to rape his own cousin. Deceased had allegedly molested the girl earlier too". #Rajasthan pic.twitter.com/0E9VYxBGXo

— ANI (@ANI) July 3, 2018