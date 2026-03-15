Gujarat News: गुजरात से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता को अपनी बेटी का उसके लवर के साथ रिश्ता पसंद नहीं था। इसके चलते उसने अपनी बेटी और उसके लवर की ही हत्या कर दी लेकिन ये मामला दब गया। दोनों के लापता होने की खबर 3 फरवरी को आई थी लेकिन अब पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि लड़की के पिता ने ही दंपति की हत्या की थी।

दरअसल, गुजरात नखत्राणा पुलिस स्टेशन में 19 साल की नथी और 21 साल के नवीन के लापता होने की सूचना 3 फरवरी को दी गई थी। ये लोग पिछले एक महीने से लापता थे। ये दोनों ही राजकोट जिले के खंभला गांव में एक कुएं में मृत पाए गए। पुलिस ने इस मामले की गहन जांच की औ जो सामने आया, उसने सभी को हैरान कर दिया।

पिता ने स्वीकारी हत्या की बात

पुलिस की जांच में महिला के परिवार के सदस्यों पर सभी का ध्यान खींचा। भुज के डिप्टी पुलिस अधीक्षक एमजे क्रिश्चियन और उनकी टीम द्वारा पूछताछ के दौरान, महिला के पिता ने हत्याओं को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पिता अपनी बेटी के नवीन के साथ संबंध और उनके रिश्ते को खत्म करने से इनकार करने के कारण गुस्से में थे।

परिवारवाले भी हत्या में शामिल

पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि घटना वाले दिन पिता और उसके भतीजे ने मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके दंपति को खंभला गांव के पास एक सुनसान जगह पर बुलाया। वहां महिला की मां और भाई भी उनके साथ शामिल हो गए, जिसके बाद परिवार ने कथित तौर पर दंपति को घेर लिया और गला घोंटकर दोनों की हत्या कर दी।

हत्या के बाद कुएं में फेंका शव

अपराध को छिपाने के प्रयास में परिवार ने शवों को पास के एक कुएं में फेंक दिया। कबूलनामे के बाद, अग्निशमन विभाग और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के विशेषज्ञों के साथ काम किया और अधिकारियों ने हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए निकाला।

इस मामले में डीवाईएसपी एमजे क्रिश्चियन ने बताया कि आरोपी ने स्वीकार किया कि हत्या का मकसद दंपति का अलग होने से इनकार करना था। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस और एफएसएल टीमों के बीच समन्वय से मामले के लिए महत्वपूर्ण सबूत जुटाने में मदद मिली। मामले के अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

आरोपी शिक्षक साकेत पुरोहित का वीडियो वायरल (Image Source: @INCMP)

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