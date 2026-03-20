कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में लिफ्ट में फंसने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान अरूप बंद्योपाध्याय के रूप में हुई है। वह दमदम के रहने वाले थे और अपने बेटे के इलाज के लिए अस्पताल आए थे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक के बेटे के पैर में फ्रैक्चर था और उसकी सर्जरी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में हुई थी। शुक्रवार को अरूप बंद्योपाध्याय ऑपरेशन थिएटर से लौट रहे थे और लिफ्ट के जरिए नीचे जा रहे थे। तभी तड़के करीब 3:00 बजे लिफ्ट अचानक बंद हो गई और उसमें तीन लोग फंस गए। जब काफी देर तक अरूप वापस नहीं लौटे, तो परिवार के लोग परेशान हो गए और उनकी तलाश शुरू की। बाद में उनका शव लिफ्ट के अंदर मिला।

हादसा या लापरवाही?

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, मौके पर कोई लिफ्टमैन मौजूद नहीं था, जो आपात स्थिति में मदद कर सके। शुरुआती जांच में इसे बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि एक दिन पहले भी यह लिफ्ट खराब हुई थी, लेकिन उसे ठीक नहीं कराया गया। मृतक की बहन अर्पिता बंद्योपाध्याय ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, “हम यहां अपने भतीजे के इलाज के लिए आए थे। हम लगातार चीखते रहे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सरकारी अस्पताल में ऐसा हाल हो सकता है।”

मामले पर शुरू हुई राजनीति

एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, तो स्टाफ को लिफ्ट की चाबी ही नहीं मिल रही थी। पुलिस ने इस मामले में अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना पर भाजपा नेता तापस चटर्जी ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि यह सरकार और अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। उन्होंने कहा कि जहां लोगों की जान बचाई जाती है, वहीं ऐसी लापरवाही से किसी की जान चली जाना बेहद चिंताजनक है। वहीं, स्थानीय विधायक और टीएमसी नेता ने अतिन घोष भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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