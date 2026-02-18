पंजाब के बठिंडा में बुधवार को किसानों के डीसी कार्यालय का घेराव करने के दौरान पुलिस से उनकी झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान अच्छा-खासा बवाल देखने को मिला।

किसानों के प्रदर्शन के दौरान काफी हंगामा हुआ और पुलिस को हालात संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। किसानों के प्रदर्शन की वजह से बठिंडा जिले का सियासी माहौल गर्म है।

किसानों के प्रदर्शन के और पुलिस कार्रवाई के कई वीडियो सामने आए हैं। किसानों और पुलिस महकमे के आमने-सामने की आने की वजह से मौके पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। इस दौरान किसानों ने पुलिस पर पथराव भी किया। इसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

किसान यूनियन उगराहां ने दी थी कॉल

किसानों के प्रदर्शन की कॉल भारतीय किसान यूनियन उगराहां ने दी थी। यह किसान संगठन साल 2020 में दिल्ली-उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स पर हुए किसान आंदोलन में भी काफी सक्रिय रहा था।

किसानों का कहना है कि जब तक उनके साथियों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। बठिंडा जिले के सभी प्रमुख बॉर्डर्स पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

