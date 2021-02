जम्मू-कश्मीर में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया।

Jammu and Kashmir: Farmers under the aegis of United-Kissan Front demonstrate at railway track in Jammu's Channi Himat area as part of 4 hour nationwide 'rail roko' agitation against #FarmLaws pic.twitter.com/pRVo5CU5PD