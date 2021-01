केंद्र के तीन कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को सिंघु बॉर्डर पर एक शख्स को पेश किया। प्रेस वार्ता के दौरान उसने दावा किया था कि उसके साथियों को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड के दौरान कथित तौर पर पुलिसकर्मी बनकर भीड़ पर लाठीचार्ज करने को कहा गया था। हालांकि अब कथित शूटर ने यू-टर्न लेते हुए प्रदर्शनकारी किसानों को ही निशाने पर लिया है।

सामने आए एक वीडियो में उसने कहा- मैं सोनीपत का योगेश सिंह 19 तारीख को मामा के यहां गया था। मैं दिल्ली डीटीसी बस में आया था। दिल्ली पुलिस ने मुझे नरेला से आगे भेजा था। 19 तारीख की शाम चार बजे मैं कोंडली क्षेत्र में जा रहा था। मैंने सिर्फ इतना झूठ कहा कि यहां कोई लड़की छेड़ रहा है। इसके बाद वो (कथित तौर पर प्रदर्शनकारी) मुझे ले गए और कैंप में पेंट उतारकर खूब मारा। ट्रॉली में उल्टा लटकाकर भी पीटा गया।

सिंह ने आगे कहा- अगले दिन मुझसे कहा गया कि जो कहा जाएगा वही करना होगा। मैंने इसे मान लिया। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और कहा कि जैसे-जैसे कहा जाएगा वैसे ही मुझे बोलना है। इसके बाद फिर रात में मेरी पिटाई की गई और शराब पिलाई। वीडियो बनाई गई। मेरे साथ चार लड़के और पकड़े गए थे। इनमें एक का नाम सागर था। उसने बताया कि कुछ नहीं किया फिर भी पीट रहे हैं। हालांकि वो वहां से भाग गया। मुझे बताया गया कि उसे मार दिया। इसके बाद फिर मुझे पीटा गया।

