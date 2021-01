किसान आंदोलन में जिनकी गई जान, उन किसानों के परिजन को मुआवजे में 5 लाख-नौकरी देगी अमरिंदर सरकार

केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान इन कृषि काननू को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान तेज ठंड और बारिश के चलते बीमार होने से कई किसाओं ने अपनी जान गवां दी है। इन सभी को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नौकरी और पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की बात कही है।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा “मुझे रिपोर्ट मिली कि दिल्ली में तीन कृषि क़ानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक 76 किसानों का निधन हो चुका है। मैं घोषणा करता हूं कि इनमें से जो पंजाब से हैं उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे।”

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या इस देश में एक संविधान है। कृषि सातवीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। केंद्र ने संसद में चर्चा के बिना इसे क्यों पास किया, क्योंकि उनके अधिक सदस्य हैं। राज्यसभा में यह अराजकता में पारित किया गया।

[Live]: With the people of Punjab for the 20th Edition of #AskCaptain. https://t.co/eIuYTJAdOF

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) January 22, 2021