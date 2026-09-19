महाराष्ट्र में शनिवार को नांदेड़ जिले में सूखे की आपदा की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान ड्राई फ्रूट्स परोसे गए। इससे राज्य में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। इस मामले को लेकर एक तरफ विपक्ष ने आलोचना की तो दूसरी ओर एक किसान ने अनोखे ढंग से विरोध जताते हुए बाद में कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे को काजू और बादाम गिफ्ट कर दिए।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब नांदेड़ जिला कलेक्ट्रेट में हुई एक बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो में राज्य में सूखे की स्थिति पर चर्चा के दौरान मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को काजू और बादाम समेत जलपान परोसे जाते हुए दिखाया गया था, इस पर सवाल उठने लगे।

कौन-कौन थे बैठक में शामिल?

इस बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री अतुल सावे, मंत्री मेघना बोरडीकर, नांदेड़ के कांग्रेस सांसद रवींद्र चव्हाण, परभणी के सांसद संजय जाधव, सांसद रामराव वाडकुटे, हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल अष्टिकर, जालना के सांसद कल्याण काले और जिले के विधायक मौजूद थे, साथ में प्रताप पाटिल चिखलीकर और हेमंत पाटिल शामिल थे। भाजपा सांसद अशोक चव्हाण ने भी वर्चुअल मोड से इस बैठक में हिस्सा लिया।

बैठक के बाद, जब सांसद संजय जाधव से बैठक में परोसे गए काजू-बादाम के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने पत्रकारों से कहा, “50 से 100 रुपये के बादाम के लिए राई का पहाड़ मत बनाइए। क्या सूखा पड़ने पर कोई खाना-पीना छोड़ देता है? अगर किसी ने काजू और बादाम खा लिए तो इसमें क्या बड़ी बात है?”

जब पत्रकारों ने विपक्ष की आलोचना के बारे में पूछा, तो जाधव ने कहा, “आखिरकार, मैं भी एक इंसान हूं। आप बेवकूफी भरे, बचकाने सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें मेरी आलोचना करने दीजिए; मैं उस आलोचना को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, इसलिए आप इसकी चिंता न करें। हर सांसद और विधायक के सामने काजू और बादाम रखे गए थे, तो अगर किसी ने उन्हें खा लिया तो इसमें क्या बड़ी बात है?”

इस वीडियो पर किसानों और विपक्षी नेताओं ने नाराजगी जताई और सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। बाद में अधिकारियों ने बैठक वाली जगह से प्लेटें हटा दीं।

किसान ने मंत्री को गिफ्ट में दिए काजू-बादाम

इस समीक्षा बैठक के बाद, कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे हिंगोली गए, जहाँ एक किसान ने अपनी दुविधा बताते हुए उन्हें पत्ते पर काजू और बादाम भेंट किए। हालांकि मंत्री ने इसे लेने से मना कर दिया और किसानों को यह भरोसा दिलाया कि सरकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कदम उठा रही है और हर जरूरी मदद देगी।

ऐसी चीजों से बचना चाहिए- CM

मामले के सामने के आने के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि ड्राई फ्रूट्स परोसने से बचा जा सकता था। मुख्यमंत्री ने शनिवार को नागपुर में कहा, “आमतौर पर प्रशासन बैठकों में ड्राई फ्रूट्स रखता है। लेकिन ऐसी चीजों से बचना चाहिए। हालाँकि, यह कहना सही नहीं है कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है क्योंकि सूखा पड़ा है। प्रशासन को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए।”

मंत्री ने की प्रशासन की आलोचना की

वहीं, शिवसेना के राज्य सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने नांदेड़ प्रशासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, “क्या अधिकारियों में कोई समझ है? अधिकारियों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि किस विषय पर चर्चा हो रही है और उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए। अधिकारी ऐसी गलतियां करते हैं और दोष हमें दिया जाता है।”

विपक्ष ने उठाए सवाल

इधर NCP (SP) के विधायक रोहित पवार ने राज्य के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति के बावजूद सरकार के गंभीर न होने पर उसकी आलोचना की। रोहित पवार ने कहा, “सरकार इसे लेकर बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखा रही है और बस काजू-बादाम खाकर बैठी है। राज्य सरकार को इस गंभीर संकट पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए, सूखे पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और किसानों को राहत देनी चाहिए।”

साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार ने सूखे की स्थिति का आकलन करने और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए तय प्रक्रियाओं का पालन किया है। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि मॉनसून के महीनों के दौरान सरकारी स्तर पर ऐसा कोई डेटा तैयार नहीं किया गया। उन्होंने पूछा, “अगर यह जानकारी सच है, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे यह सवाल उठता है, क्या मंत्री और अधिकारी बैठकों में बस काजू-बादाम खाते रहते हैं?”

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