‘सियासत पंजाब दी’ में आज बात करेंगे 1 सितंबर से शुरू हुए संयुक्त किसान मोर्चा की जो कि 7 सितंबर तक चलेगा। इस मोर्चा में किसानों की प्रमुख मांगों में फसलों के लिए कानूनी MSP गारंटी, किसानों और खेत मजदूरों की कर्जमाफी, पंजाब के नदी जल पर अधिकार और BBMB में पंजाब की हिस्सेदारी बहाल करना है।

इसके अलावा आज ही आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं ने अमृतसर में BJP के राज्यसभा MP तरुण चुघ के घर के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी दिवंगत सज्जन कुमार के घर जाकर अपनी संवेदना जताने की खबरों के बाद किया गया।

साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में ABVP की जीत से बीजेपी किसी तरह गदगद है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस जीत को कैसे देख रही है इसका भी जिक्र करेंगे।

पंजाब में फिर एक्टिव होता किसान आंदोलन

सबसे पहले बात करते हैं पंजाब में फिर से सक्रिय हो रहे किसान आंदोलन की, जिसकी शुरुआत संयुक्त किसान मोर्चा ने आज (01 सितंबर) से कर दी है। 1-7 सितंबर तक मोहाली-चंडीगढ़ सीमा पर सात दिन का पक्का मोर्चा शुरू किया है। किसानों की मांग है कि फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंट मिले, किसानों और खेत मजदूरों की कर्जमाफी हो, पंजाब के नदी जल पर अधिकार और BBMB में पंजाब की हिस्सेदारी को बहाल किया जाए।

संयुक्त किसान मोर्चा के इस प्रोटेस्ट में 32 किसान संगठन शामिल हैं। इनमें BKU राजेवाल, BKU डकौंडा, कीर्ति किसान यूनियन, BKU शादीपुर और पंजाब किसान यूनियन शामिल हैं।

प्ररदर्शन कर रहे किसान अमेरिका और यूरोप के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौतों का भी विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के कारण मोहाली-चंडीगढ़ मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है और पुलिस ने कई रास्तों पर डायवर्जन लागू किया है।

आम आदमी पार्टी का तरुण चुघ के आवास के बाहर प्रदर्शन

कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की मृत्यु के बाद बीजेपी के तीन सांसदों के उनके घर जाने का मामला काफी तूल पकड़ चुका है। मंगलवार को अमृतसर में AAP कार्यकर्ताओं ने भाजपा के राज्यसभा सांसद तरुण चुघ के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। AAP ने भाजपा नेताओं के सज्जन कुमार के दिल्ली स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने जाने पर सवाल उठाया। सज्जन कुमार की 20 अगस्त को मृत्यु हुई थी। प्रदर्शन को देखते हुए चुघ के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

अमृतसर के अलावा बठिंडा में भी इसी मुद्दे को लेकर AAP कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रोटेस्ट में शामिल प्रदर्शनकारियों ने भाजपा से तीन सांसदों के सज्जन कुमार के घर जाने पर स्पष्टीकरण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए, जिन्हें कुछ कार्यकर्ताओं ने पार करने की कोशिश की।

PU में ABVP की जीत को कैसे देख रही बीजेपी?

सोमवार को पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ के चुनावी नतीजों ने पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों में उत्साह बढ़ाने का काम किया। इस चुनाव RSS से जुड़े ABVP के उम्मीदवार अंकित बिढान ने AAP के छात्र संगठन ASAP के आदिल बराड़ को 500 से अधिक वोटों से हरा दिया था। इस जीत के साथ ही इस चुनाव में ABVP ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की।

इस चुनाव में SAD के छात्र संगठन SOI के अंतिम समय में ABVP को समर्थन देने को भी अहम माना जा रहा है। इस नतीजे को भाजपा पंजाब के अंदर युवाओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ने के संकेत के तौर पर पेश कर रही है। दूसरी ओर AAP के लिए यह परिणाम चिंता का विषय है, क्योंकि पार्टी ने चुनाव में काफी संगठनात्मक ताकत लगाई थी। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने के बाद अब बीजेपी का लक्ष्य पंजाब में अपनी सरकार बनाने पर है।

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शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार को खडूर साहिब लोकसभा सीट के सांसद अमृतपाल सिंह और उनकी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सुखबीर बादल ने कहा कहा कि पंजाब को सिर्फ उनकी पार्टी बचा सकती है। इस रैली में उन्होंने बीजेपी के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। यहां पढ़ें पूरी खबर…