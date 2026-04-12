हरियाणा में किसान सड़कों पर हैं। किसान सूबे की नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा रबी की फसल की खरीद के लिए बनाए गए नियमों का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने शनिवार को हरियाणा में कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा ने किया।

इस दौरान किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया और कुछ टोल प्लाजा पर धरना भी दिया। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा।

हरियाणा में शनिवार को किसानों ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनाज मंडियों और मुख्य रास्तों का घेराव किया। इस वजह से प्रदेश में कई जगहों पर यातायात भी बाधित रहा।

किसानों को गुमराह कर रहा विपक्ष- सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खरीद की नई व्यवस्था का बचाव किया है और कहा है कि सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का मकसद किसानों को परेशान करना नहीं बल्कि जवाबदेही तय करना है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।

हरियाणा के हांसी में जब किसानों ने टोल प्लाजा पर 1 घंटे तक कब्जा कर लिया तो पुलिस और किसानों के बीच तीखी बहस हुई। हिसार में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। इसी तरह करनाल, सोनीपत और फतेहाबाद में भी किसानों ने सड़कों पर जाम लगाया। रोहतक, भिवानी, पानीपत, कैथल, यमुनानगर और पंचकूला में भी प्रदर्शन हुए। किसानों ने ओटीपी आधारित सिस्टम और अन्य शर्तों को गलत बताया।

ऑल इंडिया किसान सभा के प्रदेश महासचिव सुमित दलाल ने कहा कि गेहूं खरीद के नए नियम किसान विरोधी हैं। उन्होंने बताया कि चार घंटे तक सड़कों को जाम किया गया लेकिन आपातकालीन सेवाओं को नहीं रोका गया।

किसान मुख्य रूप से इन 5 नियमों- मंडी में आने से पहले स्लॉट बुकिंग जरूरी, पहचान और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, वाहन नंबर पहले देना, फसल की गुणवत्ता पर सख्ती और भुगतान सीधे बैंक खाते में दिए जाने का विरोध कर रहे हैं।

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नवंबर, 2024 में हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली बीजेपी की नजर अब इसके पड़ोसी राज्य पंजाब पर है। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और पार्टी ने यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सक्रिय किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।