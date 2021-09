किसानों के भारत बंद का कई राज्यों में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इसी बीच नोएडा में किसानों और पुलिस के बीच झड़प होने की खबर है। इस दौरान पुलिस के लगाए गए बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं।

पुलिस ने जहां बैरिकेड लगा लगे रखे थे, वहां किसानों की भारी संख्या पहुंच गई। किसान वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पहले तो किसान और पुलिस के बीच कहासुनी हुई, फिर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिस के साथ झड़प के बाद वो आगे बढ़ गए।

किसान यहां प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जहां वो आज नोएडा सेक्टर छह में स्थित प्राधिकरण के दफ्तर में घुस गए। पुलिस ने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ते ही गए। किसानों की भीड़ देख अधिकारी भी वहां से गायब हो गए। यहां 81 गांवों के किसान प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।

Farmers sitting in Noida PlayStation 5 gathered in large numbers today for their demands and did something towards the Noida Authority in which the farmers broke the barricading and raised the Noida Authority tax. ⁦@PMOIndia⁩ pic.twitter.com/vDMfZMek5C

