दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक स्कूल महिला टीचर को दिनदहाड़े 20 बार चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना सोमवार सुबह सिकरोना के एक प्राइवेट स्कूल के अंदर की है जब एक नकाबपोश आदमी स्कूल के अंदर आया और टीचर को क्लास से बाहर घसीटते हुए मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को 2 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया।

महिला टीचर की हो गई मौत

एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना सिकरोना के सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है। यहां स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर संध्या को अमित नाम के आरोपी ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि आरोपी अमित पास ही के एक गांव का रहने वाला है। महिला टीचर संध्या की मौत हो गई है।

महिला टीचर के पति ने दर्ज कराया केस

पुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार को स्कूल के समय हुई, जब नकाबपोश हमलावर स्कूल कैंपस में घुसा और कथित तौर पर मौके से भागने से पहले लगभग 20 बार चाकू से वार किया। हमले के बाद संध्या के पति विकास ने सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और हत्या का केस दर्ज कराया जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

हमलावर ने स्कूल स्टाफ को भी डराया

पुलिस के मुताबिक, यह घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गई। आरोपी सोमवार सुबह 9:40 बजे स्कूल पहुंचा। उसने क्लासरूम से घसीटकर बाहर निकाला और चाकू से कई बार हमला कर दिया। इस दौरान स्कूल स्टाफ ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने चाकू से उन्हें भी डराया।

‘दोनों एक-दूसरे के पहले से जानते थे’

पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर बताया है कि संध्या और अमित पहले एक-दूसरे को जानते थे। अमित 2 साल से संध्या को जानता था। दोनों के बीच बातचीत होती थी, लेकिन पीड़िता ने हाल ही में आरोपी से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उससे उसका पीछा करना बंद करने को कहा, लेकिन अमित नहीं माना। संध्या ने आरोपी को चेतावनी दी थी कि अगर वह नहीं माना तो वह कार्रवाई करेगी। संध्या के इस बर्ताव से ही गुस्साए आरोपी ने हमले की योजना बनाई।

इस घटना के बाद फरीदाबाद पुलिस ने क्राइम ब्रांच यूनिट और लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क को लगाया। पुलिस ने बताया कि एंटी-व्हीकल थेफ्ट स्क्वॉड (AVTS) सिकरोना की एक स्पेशल टीम ने टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल किया और सस्पेक्ट को ट्रैक कर लिया।

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