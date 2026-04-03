फरीदाबाद में शनिवार देर रात सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक डिलीवरी एजेंटे की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा रात 2 से सवा 2 बजे के बीच मथुरा रोड की ओर जाने वाले चौराहे पर हुआ था। मृतक की पहचान आनंद राज बिंद के रूप में हुई जो एक फूड डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करता था। पुलिस के मुताबिक आनंद काम खत्म करके घर लौट रहा था, जब यह हादसा हुआ।

हादसे के पहले आनंद ने अपने चचेरे भाई से फोन पर बात की थी। दोनों ने यह चर्चा की थी कि क्या आज का काम अब खत्म किया जाए। दोनों भाई फूड डिलीवरी एजेंट के तौर पर ही काम करते थे। शिवम कुमार बिंद (20) ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हम आमतौर पर रात के दो बजे तक काम करते हैं, ताकि हमें उस दिन का प्रोत्साहन (Incentive) मिल सके।

शिवम ने कहा, “उस दिन रात के करीब डेढ़ बजे के बाद मैंने निर्णय लिया कि अब मैं अपना आज का काम खत्म कर रहा हूं। लेकिन आनंद ने कहा कि वो अभी और काम करेगा। उसे तब इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है।”

बता दें कि आनंद की एक तेज रफ्तार मर्सिडीज की चपेट में आने से मौत हो गई। फरीदाबाद में सेक्टर 15 फायर स्टेशन के पास कार ने पीछे से उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार हादसा भयावह था। टक्कर के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए। टूटे हुए पुर्जे रोड पर कई मीटर तक फैले हुए थे।

जबकि आनंद अपनी बाइक से 20-30 फीट दूर फेंका गए थे। शिकायत में कहा गया है कि शिवम ने उन्हें खून से लथपथ रोड पर पड़ा पाया। राहगीर ने आनंद के फोन से उन्हें कॉल किया था। ऐसे में वो आनन फानन मौके पर पहुंचे और निजी वाहन से अपने भाई को पहले एक निजी अस्पताल ले गए। फिर वहां से एक सरकारी और आखिरकार दिल्ली से मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया। शिवम के अनुसार सरकारी अस्पताल में चिकित्सा उपकरण कार्य नहीं कर रहे थे।

गुरुवार को एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, “हमने मालिक को नोटिस जारी किया है और उनसे ड्राइवर की जानकारी देने के साथ-साथ जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने को कहा है। हमने एफआईआर में बीएनएस की धारा 106 (लापरवाही से मौत) भी जोड़ दी है।”

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम को एक अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने, इंसानी जान को खतरे में डालने वाले कामों और तोड़-फोड़ के आरोपों में दर्ज की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि कार और दोपहिया वाहन, दोनों को जब्त कर लिया गया है।

बता दें कि आनंद चार महीने पहले ही अपने पैतृक स्थान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से फरीदाबाद आया था और जनवरी से जोमैटो के साथ काम कर रहा था। वह चंडीला चौक के पास भटोला गांव में एक किराए के मकान में शिवम और अपने एक और भाई के साथ रहता था। उसके पिता एक किसान हैं।

शिवम ने बताया कि जोमैटो ने अस्पताल में इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया में उनकी मदद की है। साथ ही आनंद के शव को मिर्जापुर ले जाने और उसके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें पैसे भी दिए हैं। परिवार इस घटना से पूरी तरह टूट गया है। भाइयों ने जल्द ही फरीदाबाद छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। शिवम ने दुखी होते हुए कहा, “मैं अब वहां और नहीं रह सकता। वह जगह मुझे हर पल उसकी याद दिलाती रहेगी।”

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