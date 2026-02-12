Guru Rehman Death Threat: बिहार की राजधानी पटना के एक जाने-माने कोचिंग टीचर गुरु रहमान को बुधवार को जान से मारने की धमकी मिली। आरोप है कि एक अनजान आदमी उनके कोचिंग इंस्टिट्यूट में जबरदस्ती घुस आया और उन्हें गोली मारने की धमकी दी। यह घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस घटना ने शहर में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।

इंस्टिट्यूट बंद करने की मांग की

यह घटना कदमकुआं थाना क्षेत्र के गोपाल मार्केट स्थित गुरु रहमान के कोचिंग सेंटर में हुई। रहमान के मुताबिक, वह आदमी बिना इजाजत के उनके सेंटर में घुसा, उन्हें गालियां दीं और इंस्टिट्यूट बंद करने की मांग की। आरोपी ने कथित तौर पर चेतावनी दी कि वह दस दिनों के अंदर टीचर को मार डालेगा।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान ने कहा कि इस घटना से उनके परिवार वाले और छात्र डर गए। ऐसे में उन्होंने तत्काल पीरबहोर पुलिस स्टेशन जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें सबूत के तौर पर CCTV फुटेज जमा की गई। टीचर ने तुरंत पुलिस सुरक्षा की मांग की है, और कहा है कि धमकी के बाद उन्हें अपनी जान का डर है।

रहमान ने आरोप से इनकार किया

पुलिस से बात करते हुए, रहमान ने कहा कि आरोपी की उम्र करीब 30 से 35 साल लग रही थी और उसने उस पर 2013 में उर्दू में प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाने का आरोप लगाया। रहमान ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें यह भाषा भी नहीं आती। चेतावनी देने के बाद, संदिग्ध कथित तौर पर भिखना पहाड़ी इलाके की ओर भाग गया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे CCTV फुटेज देख रहे हैं और आरोपी की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है। नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

‘हत्या के वक्त पी रहा था सिगरेट’, एंकर सलमा सुल्ताना हत्याकांड में चश्मदीद ने दी गवाही, हैरान रह गया कोर्ट