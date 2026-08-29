Nepal Flash Floods News: अशोक कुमार चौरसिया ने बुधवार को घबराकर अपनी बेटी शिवानी को फोन किया। उन्होंने बताया कि नेपाल के नुवाकोट जिले में उनके घर के आसपास बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और उन्हें आशंका है कि स्थिति और बिगड़ सकती है। फिर अचानक कॉल कट गई। अगले 24 घंटों तक अशोक की कोई खबर नहीं मिली। वह और उसका भाई पन्ना लाल लगभग चार दशकों से जिले में कपड़ों की दुकान चला रहे थे।

उत्तर प्रदेश के बलिया और वाराणसी में रहने वाली अशोक की दो बेटियां बढ़ती चिंता के साथ समाचार चैनलों को देख रही थीं, क्योंकि तस्वीरों में नेपाल की तिब्बत सीमा से लगे जिलों में आई अचानक बाढ़ को दिखाया गया था। इसमें 600 से ज्यादा लोग मारे गए और 2000 लापता हो गए।

बहनों ने रिश्तेदारों को फोन किया

बहनों ने रिश्तेदारों को फोन किया, अपने परिवार के फोन पर बार-बार कोशिश की और इस बात के किसी भी संकेत का इंतजार किया कि नेपाल में उनके पिता और उनके परिवार के छह अन्य सदस्य सुरक्षित हैं। आखिरकार गुरुवार शाम को अशोक की सबसे बड़ी बेटी दीक्षा चौरसिया ने अपने भाई सौरभ को एक समाचार चैनल पर देखा। उन्होंने कहा, “वह पहला क्षण था जब मुझे कुछ राहत महसूस हुई कि मेरे परिवार का कोई सदस्य सुरक्षित है।”

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए दीक्षा ने कहा कि उनके पिता के फोन के बारे में सबसे पहले उनकी बहन ने उन्हें बताया था। उन्होंने कहा, “शुरुआत में किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। बाद में मैंने वहां के लोगों से बात की और पता चला कि त्रिशुली के आसपास का इलाका, जहां हमारा घर और दुकान स्थित हैं, बाढ़ की चपेट में आ गया था।”

दीक्षा आखिरकार कई माध्यमों से अपने पिता से संपर्क करने में सफल रही। अशोक ने उसे बताया कि उनका घर, दुकानें और गोदाम बाढ़ के पानी में बह गए थे। फिर खबर आई कि परिवार के दो सदस्य अभी भी लापता हैं। दीक्षा ने बताया, “उन्होंने मुझे बताया कि परिवार के सभी सदस्यों का पता लगा लिया गया है, सिवाय हमारी चाची उषा देवी और उनके बेटे राहुल के, जो अभी भी लापता हैं।”

ना तो खाना था और ना ही पानी

उसके पिता ने यह भी कहा कि उनके पास पहनने वाले कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, न तो खाना था और न ही पीने का साफ पानी। दीक्षा ने कहा, “जब मैंने अपने पिता को बताया कि कई समाचार चैनलों ने खबर दी है कि भारत सरकार राहत सामग्री भेज रही है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है।”

दीक्षा ने बताया कि इसके बाद उन्होंने सरकार की ओर से दी गई इमरजेंसी हेल्पलाइन पर फोन किया और अधिकारियों को अपने पिता की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, “मैंने उन्हें अपने परिवार की कठिनाइयों के बारे में बताया और मदद की गुहार लगाई।” बहनों के लिए इस कठिन परीक्षा का मतलब उस त्योहार से वंचित रहना भी था जिसे वे अपने भाइयों के साथ मनाने की उम्मीद कर रही थीं। दीक्षा ने कहा, “हमें इस बात का दुख है कि हमारे भाई रक्षा बंधन के लिए घर नहीं आ सके।”

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नेपाल में आई भयानक बाढ़ में 600 से अधिक लोगों की मौत हुई है। साथ ही 2000 से अधिक लोग लापता है। इस बाढ़ में 320 भारतीय भी लापता हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लापता लोगों में मध्य प्रदेश के 29 लोगों का एक ग्रुप भी शामिल है, जिसमें से किसी का भी पता नहीं चल पाया है। जब बाढ़ आई उस दौरान पीड़ित परिवार के पास एक फोन आया। हालांकि उसके बाद से कोई कनेक्ट नहीं है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…