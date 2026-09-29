Punjab News: जालंधर जिले के बिलगा गांव के रहने वाले रमेश रो पड़े जब उन्होंने उन सालों के बारे में बताया जब ड्रग्स की लत ने उनके परिवार के एक-एक सदस्य की जान ले ली। उन्होंने कहा, “मेरे दोनों बेटों की मौत नशे की वजह से हुई। मेरी पत्नी भी गुजर चुकी है और मेरी आंखों की रोशनी भी चली गई है। मेरा कोई सहारा नहीं बचा है। मैं रातें गुरुद्वारे में गुजारता हूं और मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी अंतिम संस्कार की चिता कौन जलाएगा।”

सोमवार को जालंधर में नशे से प्रभावित परिवारों की ओर से साझा की गई एक दर्जन से ज्यादा कहानियों में से एक कहानी उनकी भी थी। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और राज्य मीडिया प्रमुख विनीत जोशी की तरफ से बीजेपी की चल रही नशा मुक्त पंजाब यात्रा के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवारों ने अपनी बात रखी।

18 सितंबर को शुरू हुई यह चार यात्राएं सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और 30 सितंबर को जालंधर में आकर खत्म होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन रैली को संबोधित करेंगे।

प्रभावित परिवारों ने अपने चेहरे पर लगाया था मास्क

अपनी कहानियां सुनाने से पहले नशाखोरी से प्रभावित कई परिवारों ने अपने चेहरों पर काले मास्क पहन रखे थे। इन पर एक मैसेज लिखा था, “आप ने लोकां दी आवाज नशे दे मुद्दे ते दबा दित्ती (AAP ने ड्रग्स के मुद्दे पर लोगों की आवाज दबा दी है)।” परिवारों ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार उन्हें नशे और चिट्टा के बारे में बोलने नहीं दे रही है।

कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने मास्क हटा दिए और फिर अपने द्वारा झेली गई हानि और पीड़ा के बारे में बात की। बीजेपी नेताओं ने कहा कि मास्क पहनकर किया गया यह छोटा सा विरोध राज्य सरकार के उस रवैये के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने के लिए था, जिसमें सरकार ड्रग्स की समस्या पर सवाल उठाने वाले लोगों को हतोत्साहित करती है।

मैं बस यही चाहती हूं कि यह बुराई खत्म हो जाए- शमा

लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करने वाली शमा ने बताया कि उसका बेटा वंश चिट्टा का आदी है। उसने कहा कि उसका पति शराबी है और उसने कभी काम नहीं किया। उन्होंने कहा, “मेरा बेटा हर दिन सैकड़ों रुपये नशे पर खर्च करता था। मैंने पुलिस से संपर्क किया है और उनसे इस समस्या पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। हमें पता चला है कि बड़े-बड़े घरों में रहने वाले लोग भी ड्रग्स बेच रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मैं बस यही चाहती हूं कि यह बुराई खत्म हो जाए।”

तिलक नगर में एक महिला ने बताया कि उसने अपने दोनों बेटों को नशे की वजह से खो दिया। उसने कहा कि उनकी मृत्यु के बाद, उनकी पत्नियां और बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए और परिवार की बचत और संपत्ति धीरे-धीरे खत्म हो गई। तिलक नगर की ही रहने वाली सत्य देवी ने कहा कि उन्हें डर है कि उनके परिवार का कोई और सदस्य नशे की लत का शिकार हो सकता है।

उन्होंने कहा, “हम भले ही बिना खाने के रह जाएं, लेकिन हम नशे से मुक्त होना चाहते हैं।” उन्होंने अधिकारियों से नशे की आपूर्ति रोकने का आग्रह किया। पुष्पा ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को इलाज की उम्मीद में पुलिस के हवाले कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब वह अमृतसर के एक अस्पताल में भर्ती है और उसे टीबी भी हो गया है। उन्होंने कहा, “मुझे संपत्ति या पैसा नहीं चाहिए। मैं बस अपने बेटे को ठीक होते देखना चाहती हूं।” ज्ञान कौर के लिए यह नुकसान आर्थिक और व्यक्तिगत दोनों तरह का था।

हमारा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया- ज्ञान कौर

ज्ञान कौर ने बताया कि उनके बेटे रवि कुमार ने धीरे-धीरे परिवार की सारी संपत्ति बेच दी, जबकि उनके पति की भी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा, “हमारा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। कम से कम आज तो किसी ने हमारी आवाज उठाई है।” ढिल्लों ने कहा कि ये आंकड़े पंजाब में ड्रग्स की समस्या की जमीनी हकीकत दिखाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्रग्स पर रोक लगाने के बजाय, इस बुराई के खिलाफ आवाज उठाने वालों को चुप कराने की कोशिशें की जा रही हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता में आने पर बीजेपी दो साल के अंदर पंजाब से नशीली दवाओं का उन्मूलन करने का प्रयास करेगी। बीजेपी का नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले शुरू हुआ है और यह पंजाब में नशीली दवाओं के संकट को लेकर चल रही व्यापक राजनीतिक खींचतान का हिस्सा बन गया है।

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पंजाब में ड्रग्स की समस्या बढ़ती जा रही है। पंजाब के संगरूर में एक मजदूर गुलजार सिंह ने जहर खाकर जान दे दी। कहा जाता है कि इलाके के सरपंच और दूसरे लोगों ने गुलजार सिंह को बड़े पैमाने पर एक मौजूदा मंत्री से ड्रग्स के बारे में सवाल करने के बारे में धमकाया था। घर पर मौजूद उनके बेटे ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उसने दिहाड़ी मज़दूर के तौर पर जो भी पैसा कमाया, वह चिट्टा (हेरोइन) पर खर्च कर दिया। बेटे ने कहा कि यह नमक की तरह आसानी से मिल जाता है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…