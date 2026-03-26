प्रयागराज की साइबर पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह पांच-पांच हजार रुपये में विश्वविद्यालयों, दूरस्थ शिक्षा केंद्र की फर्जी डिग्री व मार्कशीट बेच रहे थे।

पुलिस ने गिरोह शशि प्रकाश राय उर्फ राजन शर्मा और उसके रिश्तेदार मनीष कुमार राय को गिरफ्तार किया गया है। यह दोनों आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। यह लोग यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर विद्यार्थियों की जानकारी लेकर संपर्क करते और फिर जाल में फंसाते थे।

गुरुवार शाम पुलिस लाइन सभागार में डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत, एसीपी राजकुमार मीना ने गिरफ्तार आरोपितों को मीडिया के सामने पेश किया। नवंबर 2025 में यूपी बोर्ड की ओर से साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया था कि कुछ लोगों द्वारा यूपी बोर्ड की ओरिजिनल वेबसाइट http://www.upmsp.edu.in की कूटरचित वेबसाइट http://www.upmsp-edu.in बनाई गई है। फर्जी वेबसाइट के जरिए छात्रों, उनके अभिभावकों से साइबर ठगी की जा सकती है।

मामला दर्ज होने के बाद साइबर थाने की पुलिस ने विवेचना शुरू की तो कई अहम सुराग मिले। जिसमें पता चला कि आजमगढ़ के दो युवक शामिल हैं। उसके बाद साइबर पुलिस ने एसटीएफ लखनऊ के सहयोग से शशि प्रकाश राय और उसके रिश्तेदार मनीष गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि शशि प्रकाश ने आजमगढ़ में सिपाह पुलिस चौकी के पास किराए पर कमरा लिया था। यहां वो श्रीएजूकेशन के नाम से काल सेंटर चलाता था।

यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट तैयार करने के बाद शशि प्रकाश और उसके रिश्तेदार की ओर से फेसबुक सहित दूसरे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर मार्कशीट में नंबर बढ़ाने, फर्जी मार्कशीट बनाने का विज्ञापन देते थे। इसके बाद कई अभ्यर्थी, अभिभावक और शैक्षिक संस्थान उनसे संपर्क करते थे। फिर वह संबंधित कालेज, विश्वविद्यालय की मुहर, होलोग्राम, प्रोफार्मा तैयार करके साफ्टवेयर की मदद से हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक की फर्जी मार्कशीट व डिग्री तैयार करके पांच-पांच हजार में बेचते थे।

डीसीपी ने कहा कि शशिप्रकाश राय साल 2014 से फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने का काम कर रहा है। उसने यूपी और दूसरे प्रदेश के छात्र-छात्राओं, अभिभावकों को सात हजार से अधिक फर्जी डिग्री व मार्कशीट बेची है। बीएससी आइटी की डिग्री धारक शशि प्रकाश पहले एजूकेशन सेंटर में काम करता था। इसके बाद उसने पैसे के लालच में आकर फर्जीवाड़ा शुरू किया। सहयोग के लिए इंटरमीडिएट पास रिश्तेदार मनीष को रख लिया था। अभियुक्तों ने बताया कि वह फर्जी डिग्री व मार्कशीट कोरियर के माध्यम से लोगों को भेजते थे।

बताया गया है कि अभियुक्तों का एनआइओएस और ओपन यूनिवर्सिटी के करीब 70 एजूकेशन सेंटर से संपर्क था। वहां पर फार्म भरने और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की जानकारी भी शशिप्रकाश तक पहुंचती थी। इस आधार पर पुलिस पूरे नेटवर्क और उसमें शामिल लोगों के बारे में जांच कर रही है। जल्द ही कई और की गिरफ्तारी किए जाने की बात कही जा रही है।

पुलिस का कहना है कि कानपुर स्थित छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, दक्षिण भारत की कई विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री व मार्कशीट बनाते थे। शशिप्रकाश पिछले दो साल से आजमगढ़ में काल सेंटर खोलकर फर्जी डिग्री, मार्कशीट बनाने के लिए पूरा सेटअप तैयार किया था। पुलिस दोनों आरोपितों के मोबाइल की काल डिटेल रिपोर्ट भी निकलवा रही है।

पुलिस ने 10 मोबाइल, विभिन्न विश्वविद्यालय की 42 फर्जी मुहर, छह मानीटर, पांच सीपीयू, दो पेन ड्राइव, विभिन्न विश्वविद्यालय की 217 फर्जी खाली मार्कशीट, एक हजार होलाग्राम, छह माउस, आठ कीबोर्ड, एक प्रिंटर, हिसाब-किताब की 10 कापी, रजिस्ट्री के सात लिफाफे, दो कलर प्रिंटर बरामद किया गया है।

मोमोज खाने से खराब हुई दर्जनभर लोगों की तबीयत, पेट और सिर में दर्द के चलते अस्पताल में भर्ती

दिल्ली-एनसीआर से ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मोमोज खाने की वजह से करीब एक दर्जन लोगों की तबीयत बिगड़ गई। लोग पेट दर्द, उल्टी, सिर दर्द और बुखार से पीड़ित हो गए। इनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित सभी लोग दादरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। इस दौरान यह भी सामने आया कि जिन भी लोगों की तबीयत खराब हुई है, वे सभी एक ही परिवार के हैं और एक ही दुकान के बनाए हुए मोमोज खाने की वजह से वे बीमार हुए हैं। पढ़े पूरी खबर।