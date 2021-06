एक अफवाह किसी भी क्षेत्र में किस तरह की अव्यवस्था फैला सकती है ऐसा हाल में मध्यप्रदेश में राजगढ़ के चाटूखेड़ा गांव में देखने को मिला। वास्तव में यहां पर परियों के हाथ का पानी पीने की अफवाह फैली और पूरे इलाके में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए भीड़ जमा हो गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आखिर परियों के हाथ का पानी पीने का वाकिया है क्या? आइए आपको भी बताते हैं।

वास्तव में चाटूखेड़ा गांव में एक अफवाह आग की तरह फैल गई कि दो महिलाओं के शरीर में देव परियां समाहित हो गई हैं। फिर क्या था पूरा गांव चाटूखेड़ा मंदिर परिसर में आ पहुंचा। कहा जा रहा है कि इन महिलाओं के हाथ से पानी पीने से कोरोना वायरस छू भी नहीं सकेगा और जिन लोगों को कोरोना हो गया है वो पूरी जरह से ठीक हो जाएंगे। जब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो डीएम ने सख्त आदेश देते हुए पुलिस को दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा।

इस मामले में पुलिस की ओर से अंधविश्वास फैलाने के आरोप में दो महिलाओं और दो पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के शाजापुर में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने की वीडियो और फोटो सामने आई थी। अनलॉक के पहले ही लोगों में ना तो डिस्टेंसिंग देखी गई ना ही मास्क के प्रति जागरूकता देखने को मिली।

Social distancing vanishes, as swollen crowds invade Chatukheda village of MP’s Rajgarh district to get drops of water touched by two women over rumours of them being possessed by fairies from heaven to end COVID pandemic. @NewIndianXpress@khogensingh1@gsvasu_TNIE pic.twitter.com/62X4dlIZmv

— Anuraag Singh (@anuraag_niebpl) June 3, 2021