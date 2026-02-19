महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 2014 में बनाए गए मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा अंतिम प्रशासनिक ढांचा औपचारिक रूप से वापस ले लिया है। इसका मतलब यह है कि एक बार जो कानून और नीति की लड़ाई इस आरक्षण को लेकर चली थी, वह फिर से चर्चा में आ गई है।

मुस्लिम आरक्षण नीति की जड़ें 2000 के दशक के अध्ययन और रिपोर्टों में हैं, जिनमें मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन उजागर हुआ। सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 में पाया गया कि भारत में मुसलमान अन्य समुदायों के मुकाबले शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से पीछे हैं।

महाराष्ट्र में भी डॉ. महमूद-उर-रहमान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति ने मुसलमानों में शिक्षा की कमी, सरकारी सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व और स्कूल छोड़ने की उच्च दर जैसी समस्याओं को दिखाया।

इन निष्कर्षों के आधार पर, कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने 2014 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले दो महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस जारी किए: महाराष्ट्र के मराठा समुदाय के लिए 16% आरक्षण — ‘शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग’ (Educationally and Socially Backward Class) श्रेणी में।

50 विशेष मुस्लिम जातियों के लिए 5% आरक्षण — नई ‘विशेष पिछड़ा वर्ग A’ श्रेणी में। यह आरक्षण संपूर्ण मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं था, बल्कि केवल उन जातियों के लिए था जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी थीं। इन आरक्षणों के बाद, राज्य में कुल आरक्षण प्रतिशत बढ़कर 52% से 57% हो गया। यदि मराठा आरक्षण भी जोड़ें, तो यह कुल 68% तक पहुंच गया।

अदालत में चुनौती कौन लाया?

इन ऑर्डिनेंस के खिलाफ संजीत शुक्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य की याचिकाएं दायर की गईं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि नए आरक्षण 50% की सीमा (Supreme Court के इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ निर्णय में) को पार कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण धर्म के आधार पर भेदभाव है। राज्य के पास इस वर्गीकरण को साबित करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मोहित एस. शाह और जस्टिस एम.एस. सोनक की डिवीजन बेंच के समक्ष सुना गया। 14 नवंबर 2014 को अदालत ने एक अंतरिम आदेश दिया।

क्या हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदायों को पिछड़ा माना?

अदालत ने मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया, लेकिन 50 मुस्लिम समुदायों के लिए 5% आरक्षण को मान्यता दी। अंतरिम आदेश में कहा गया कि मुसलमानों के इन समूहों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जा सकता है। अदालत ने सच्चर कमेटी रिपोर्ट, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट और डॉ. महमूद-उर-रहमान के अध्ययन समूह की रिपोर्ट को आधार माना। अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि मुस्लिम समुदाय में शैक्षिक स्तर बहुत ही कम है और ड्रॉपआउट रेट उच्च है।

क्या यह आरक्षण धर्म आधारित था?

न्यायालय ने इसे धर्म आधारित भेदभाव नहीं माना। स्पष्ट किया गया कि यह सिर्फ 50 विशेष पिछड़ी मुस्लिम जातियों के लिए था, पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं। अदालत ने कहा: “ऑर्डिनेंस स्पष्ट है कि आरक्षण केवल 50 निर्दिष्ट समुदायों के लिए है, पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं।” यह भी कहा गया कि राज्य ने इन जातियों की पिछड़ापन साबित करने के लिए सही डेटा का उपयोग किया है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 15(1) और 16(2) का उल्लंघन नहीं हुआ।

50% सीमा के बावजूद मुस्लिम आरक्षण क्यों दिया गया?

सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा साहनी केस में कहा था कि आरक्षण आमतौर पर 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों में विशेष परिस्थितियों में इसे पार किया जा सकता है। अदालत ने कहा: “मुस्लिम युवाओं को मुख्यधारा की शिक्षा में लाने की जरूरत है।” इसलिए, राज्य के शासित और सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में 5% मुस्लिम आरक्षण को अंतरिम रूप से अनुमति दी गई।

सरकारी नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण क्यों रोका गया?

अदालत ने सरकारी नौकरियों में 50% सीमा का सख्त पालन किया। महाराष्ट्र में पहले से ही कुल आरक्षण 52% था। 5% और जोड़ना 50% की सीमा को तोड़ देता। इसी कारण, निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में भी इस आरक्षण को रोका गया।

क्या यह आरक्षण लागू हुआ?

ऑर्डिनेंस को स्थायी कानून में नहीं बदला गया। 23 दिसंबर 2014 को यह ऑर्डिनेंस लाप्स हो गया, जब भाजपा सरकार ने राज्य में सत्ता संभाली। मराठा आरक्षण को लेकर कानूनी लड़ाई जारी रही, लेकिन मुस्लिम आरक्षण को बनाए रखने के लिए कोई विधायी प्रयास नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, शैक्षिक संस्थानों में 5% मुस्लिम आरक्षण समाप्त हो गया और ऑर्डिनेंस के तहत जारी सरकारी आदेश प्रभावहीन हो गए।

इस प्रकार, महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की पूरी कहानी में कई पहलू शामिल थे। सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, अदालत का निर्णय, धर्म आधारित विवाद और कानूनी प्रक्रिया। यह मुद्दा शिक्षा और रोजगार में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति को सुधारने के प्रयासों से जुड़ा हुआ था, लेकिन राजनीतिक और कानूनी कारणों से इसे स्थायी रूप नहीं मिल सका।

