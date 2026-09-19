25 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य मंदिर के निर्माण कार्य शुरू होने से पहले अयोध्या मंदिर परिसर के भीतर बने एक अस्थायी मंदिर में रामलला की मूर्ति को ले गए। अब, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उसी अस्थायी मंदिर वाली जगह पर एक स्मारक मंदिर बनाया है।

राम मंदिर आंदोलन के 27 साल के सफर और रामलला के अस्थायी तंबू से भव्य मंदिर तक के सफर को समर्पित यह स्मारक मंदिर जल्द ही आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, “अस्थायी मंदिर और उसके बगल में बने स्मारक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसे जल्द ही जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जो इतिहास के प्रतीक और स्मृति चिन्ह के रूप में कार्य करेगा।”

सागौन की लकड़ी से बना स्मारक मंदिर

यह स्मारक मंदिर सागौन की लकड़ी से बना है और इसमें नक्काशी की गई है। इसकी बाहरी संरचना मुख्य मंदिर के लाल बलुआ पत्थर के डिजाइन से मेल खाने के लिए बनाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक अखंड ज्योति या कभी न बुझने वाली लौ है। यह राम जन्मभूमि संघर्ष की याद का प्रतीक है।

इलेक्ट्रिक लौ इस्तेमाल करने के फैसले के बारे में बताते हुए मिश्रा ने कहा कि स्मारक लकड़ी का ढांचा है और दुर्घटना की संभावना से बचने के लिए लौ से गर्मी नहीं निकलनी चाहिए थी। अधिकारियों ने बताया कि जिस अस्थायी तम्बू में पहले मूर्ति रखी गई थी, उसे भी मोड़ने योग्य रूप में मंदिर में रखा जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, स्मारक मंदिर में भगवान हनुमान की एक प्राचीन मूर्ति भी है। बताया जाता है कि इसे रामलला की मूर्ति के साथ ही यहां लाया गया था और उसी तम्बू के नीचे रखा गया था। हालांकि, राम मंदिर के निर्माण के पूरा होने के बाद, रामलला की प्रतिमा को उसके मुख्य गर्भगृह में स्थानांतरित कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार, भगवान हनुमान की प्रतिमा स्मारक मंदिर के भीतर ही रहेगी।

अधिकारियों ने बताया कि स्मारक मंदिर के साथ-साथ उन लोगों को समर्पित एक स्मारक स्तंभ भी बनाया गया है जिन्होंने दशकों से राम मंदिर आंदोलन के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। स्तंभ के सबसे ऊपर सूरज के आकार का एक हिस्सा है, जिस पर भगवान राम की तस्वीर और ट्रस्ट का स्लोगन “रामो विग्रहवान धर्म” उकेरा गया है। इसका मतलब है कि राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं।

खुलने की तारीख अभी तय नहीं

जब मिश्रा से पूछा गया कि स्मारक मंदिर और स्तंभ जनता के लिए कब खुलेंगे, तो उन्होंने कहा, “दोनों संरचनाएं पूरी हो चुकी हैं। इन्हें जनता के लिए कब और कैसे खोला जाएगा, यह तय करना (ट्रस्ट के) सीईओ पर निर्भर है।” सूत्रों के अनुसार, स्मारक मंदिर तीर्थयात्री सुविधा केंद्र के पास स्थित सप्त ऋषि मंदिर के नजदीक है। स्मारक मंदिर के खुलने से पहले ट्रस्ट मुख्य मंदिर में सुरक्षा और तीर्थयात्रियों की संख्या का जायजा ले रहा है।

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी से हुई बदनामी के बाद श्री राम जन्मभूमितीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के व्यवस्थित और प्रभावी संचालन के लिए पहला सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) रिटायर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को बना दिया है। जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना में करीब चार दशक तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे अभी रिटायर हो चुके हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…