महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) के शास्त्रीनगर अस्पताल में कथित मारपीट की घटना के बाद 26 वर्षीय रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर (RMO) ने साफ कहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब उस अस्पताल में वापस नहीं लौटना चाहते। डॉक्टर का कहना है कि घटना के बाद दो दिनों तक उन्हें लगातार धमकी भरे फोन और संदेश मिलते रहे। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी महसूस हुआ कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। इसी वजह से वह अपनी सुरक्षा के डर से लगातार ठिकाने बदलते रहे।

डॉक्टर ने बताया कि वह अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें अब भी अपनी सुरक्षा की चिंता है। उन्होंने कहा कि उनकी मां एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं और वह अकेली ही उनका पालन-पोषण कर रही हैं। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने अब तक अपनी मां को इस घटना के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि उन्हें डर है कि यह खबर सुनकर वह टूट जाएंगी।

डॉक्टर के मुताबिक, 6 जुलाई की शाम करीब छह बजे नौ महीने की गर्भवती महिला के परिजन अस्पताल पहुंचे। जांच में पता चला कि बच्चे की गर्दन में गर्भनाल दो बार लिपटी हुई थी और रक्त प्रवाह भी कम था। डॉक्टरों ने तत्काल सिजेरियन डिलीवरी की सलाह दी। चूंकि बच्चे को जन्म के बाद नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए परिजनों ने पहले एनआईसीयू बेड उपलब्ध कराने की मांग की।

हालांकि अस्पताल में केवल एक आपातकालीन एनआईसीयू बेड था, जिस पर पहले से ही सांस की गंभीर समस्या से जूझ रहा एक नवजात भर्ती था। डॉक्टरों ने परिजनों को समझाया कि उस बच्चे को हटाना संभव नहीं है। साथ ही यह भरोसा भी दिया कि मरीज को केडीएमसी के दूसरे अस्पताल में भेजकर पूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन परिजन शास्त्रीनगर अस्पताल में ही इलाज कराने की मांग पर अड़े रहे।

डॉक्टर का आरोप है कि इसके कुछ देर बाद शिवसेना के पार्षद रमेश म्हात्रे का फोन आया। उन्होंने किसी भी तरह एनआईसीयू बेड की व्यवस्था करने का दबाव बनाया। जब डॉक्टर ने बेड उपलब्ध नहीं होने की बात कही तो कथित तौर पर फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और धमकियां दी गईं।

डॉक्टर के अनुसार, रात करीब आठ बजे चार से पांच लोग और एक महिला अस्पताल के लेबर वार्ड में घुस आए। वहां मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। अस्पताल की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि उनके सिर पर अस्पताल का रजिस्टर मारा गया, मोबाइल फोन छीनकर फेंक दिया गया और उनके चेहरे, सिर, सीने तथा पेट पर कई बार मुक्के मारे गए। महिला डॉक्टर, दोनों नर्सों और अस्पताल की एक महिला कर्मचारी के साथ भी कथित तौर पर धक्का-मुक्की और मारपीट की गई।

डॉक्टर ने कहा कि हमला होने के बावजूद मेडिकल टीम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। गर्भवती महिला को तुरंत केडीएमसी के वसंत वैली अस्पताल भेजा गया, जहां एनआईसीयू की सुविधा उपलब्ध थी। वहां डॉक्टरों के समन्वय से महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। उनका कहना है कि मरीज के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं की गई।

घटना के बाद डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर ने कहा कि अब वह दोबारा उस अस्पताल में काम नहीं करना चाहते। उनका आरोप है कि अस्पताल में पहले भी डॉक्टरों पर हमले हो चुके हैं, लेकिन उन मामलों को दबा दिया गया। इस बार सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला सार्वजनिक हुआ और पुलिस में शिकायत दर्ज की गई।

उधर, गर्भवती महिला की मां का कहना है कि उनकी बेटी की हालत गंभीर थी और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह निजी अस्पताल नहीं जा सकते थे। उनका दावा है कि उन्होंने मजबूरी में स्थानीय पार्षद से मदद मांगी थी। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए थी।

इस मामले में पुलिस ने शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें कुछ राहत जरूर मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कार्रवाई से भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा करने की हिम्मत नहीं करेगा।

यह भी पढ़ें: डोंबिवली अस्पताल विवाद: डॉक्टरों की पिटाई करने वाले शिवसेना नेता को मरीज की मां ने बताया निर्दोष

महाराष्ट्र के डोंबिवली स्थित शास्त्रीनगर अस्पताल में गर्भवती के इलाज को लेकर शुरू हुआ विवाद अब डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ पर कथित हमले के आरोपों तक पहुंच गया है। मामले में मरीज साधना करंडे के परिवार, शिवसेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे और अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं। मरीज साधना करंडे की मां ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी गर्भवती थी। सोनोग्राफी और जरूरी जांच के बाद वे उसे शास्त्रीनगर अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिवार ने डॉक्टरों को बताया था कि यह इमरजेंसी स्थिति है, लेकिन अस्पताल की ओर से मरीज को सायन अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक