भोपाल नगर निगम से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया है। एक आरोप लगाया गया था कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाले एक बूचड़खाने में गायों को काटा गया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा कि मामले में सबूत लगभग 26.5 टन जब्त किया गया मीट था। हालांकि अब इसपर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे आरोपियों को वापस दे दिया गया था। पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में एक रेफ्रिजेरेटेड ट्रक से मीट ज़ब्त किया था।

मां भवानी संगठन ने लगाए थे आरोप

मां भवानी संगठन नाम के एक ग्रुप ने आरोप लगाया था कि भोपाल के जिंसी में स्थित बूचड़खाने में गायों को काटा जा रहा था और उसे भैंस के मीट के तौर पर बेचा जा रहा था। चार्जशीट के मुताबिक जब मीट के सैंपल मथुरा में शुरुआती फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए, तो यह पता चला कि यह गाय का मीट है। लेकिन चार्जशीट के अनुसार पुलिसवालों ने बूचड़खाने के अंदर CCTV कैमरों को देखा, तो उन्हें पता चला कि फुटेज में सिर्फ भैंसों को काटा जा रहा था। इसके बाद और सैंपल सेकेंडरी टेस्ट के लिए हैदराबाद भेजे गए। इस बीच पुलिस ने सबूत (यानी ज़ब्त किया हुआ मीट) रेफ्रिजेरेटेड ट्रक के ड्राइवर को सुपुर्दगी के तौर पर वापस दे दिया। यह वह नियम है जिसके तहत ज़ब्त की गई चीज़ों को पुलिस कस्टडी में सड़ने के लिए छोड़ने के बजाय कुछ समय के लिए मालिक को लौटा दिया जाता है।

चार्जशीट में कहा गया है कि हैदराबाद टेस्ट फेल हो गया क्योंकि सैंपल वहां पहुंचने तक सड़ चुके थे। बाद में पुलिस ने जब्त किए गए मीट का पता लगाया और फिर उसे आरोपियों को लौटा दिया, लेकिन जांच करने वालों का मानना है कि यहां से लिए गए सैंपल अब भरोसेमंद नहीं होंगे, क्योंकि मीट आरोपियों की कस्टडी में था।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब मां भवानी संगठन के सदस्यों ने 17 दिसंबर, 2025 की रात को भोपाल के जहांगीराबाद के जिंसी इलाके में नगर निगम के बूचड़खाने से निकले एक रेफ्रिजेरेटेड कंटेनर ट्रक को रोका। ड्राइवर, मोहम्मद शोएब ने 1,325 पैकेट लोड किए थे, जिनमें भैंस का मीट बताया गया था। इसका वजन लगभग 26,500 किलोग्राम था, और यह नवी मुंबई के पवना गांव में वासी एग्रो फ्रेश स्टोर के लिए भेजा जाना था।

ड्राइवर को भी किया गया था गिरफ्तार

ग्रुप के हेड भानु हिंदू की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मीट को अपने कब्जे में ले लिया और ड्राइवर शोएब को गिरफ्तार कर लिया। यह बूचड़खाना भोपाल नगर निगम (BMC) और लाइव स्टॉक फ़ूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के बीच पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलता है, जिसके मालिक असलम कुरैशी हैं। ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद असलम कुरैशी को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर मध्य प्रदेश काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन एक्ट, 2004 के सेक्शन 4, 5, और 9, और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था, और वे चार्जशीट में नामजद दो आरोपी हैं। कुरैशी ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। उसने जांच करने वालों को बताया, “स्लॉटरहाउस चलाने से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नगर निगम के वेटनरी ऑफिसर सर्टिफिकेट जारी करते हैं। बूचड़खाने की मॉनिटरिंग भी नगर निगम के वेटनरी ऑफिसर करते हैं।”

जब जांच करने वालों ने बूचड़खाने का इंस्पेक्शन किया, तो फ्रीजर यूनिट में लगभग 40-50 टन मीट रखा हुआ मिला। अधिकारियों ने कहा कि कोई और सामान, रिकॉर्ड या कंप्यूटर डेटा नहीं मिला। साथ ही आरोपी की मौजूदगी में कंपनी ऑफिस की तलाशी के दौरान, स्टॉक रजिस्टर और इनवर्ड-आउटवर्ड रजिस्टर गायब पाए गए। पुलिस ने आरोप लगाया कि ऑपरेटर रिकॉर्ड नहीं दिखा पाया, जिससे पता चलता है कि उसने जानबूझकर सबूत मिटाए हैं।

पुलिस चार्जशीट में साजिश की आशंका

पुलिस चार्जशीट में कहा गया है, “कानूनी भैंस के मीट के एक्सपोर्ट की आड़ में कुरैशी ने कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से बैन गाय के मांस के व्यापार का एक सिस्टम बनाया। बड़ी मात्रा पहले की क्रिमिनल साज़िश का इशारा देती है।”

18 दिसंबर को पहले ज़ब्त किए गए मीट से सैंपल लिए गए और बाद में जहांगीराबाद के स्टेट वेटनरी हॉस्पिटल में, वेटनरी सर्जनों की एक टीम ने फोरेंसिक जांच के लिए अलग-अलग पैकेट में सीलबंद सैंपल इकट्ठा किए। इन्हें आधिकारिक लेटर के ज़रिए मथुरा वेटनरी कॉलेज की फोरेंसिक लैब को भेजा गया, जिसने कहा कि सैंपल गाय के मांस के थे।

12 जनवरी 2026 को जांच करने वालों ने बूचड़खाने का DVR खोला और CCTV फुटेज की जांच शुरू की। DVR फुटेज में 17 दिसंबर की सुबह कंटेनर ट्रक अंदर घुसता हुआ, दिन भर लोड होता हुआ और देर रात बाहर निकलता हुआ दिखा। कैमरा 13 और 16, जो असली स्लॉटर एरिया को कवर करते हैं, उनमें जानवरों को काटते हुए दिखाया गया, लेकिन उनमें से कोई भी गाय नहीं थी।

चार्जशीट में लिखा था, “कैमरा नंबर 13 और 16 में स्लॉटर एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई, जिसमें सिर्फ़ भैंसों को बांधकर काटा जाता हुआ देखा गया। कोई दूसरा जानवर नहीं दिखा। किसी भी फुटेज में गाय नहीं दिखी।” हालांकि जांच अधिकारियों ने एक और बात नोटिस की। DVR की स्टोरेज कैपेसिटी लगभग एक महीने की थी, लेकिन फुटेज सिर्फ़ 16 दिसंबर, 2025 को शाम 5 बजे की थी, जिससे पहले की रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ का शक पैदा हुआ।

प्रशासन ने वैज्ञानिक जांच के दूसरे चरण का आदेश दिया। भोपाल कलेक्टर के ऑफिस के निर्देशों पर 14 जनवरी को वीडियोग्राफी के तहत प्रिजर्व किए गए सैंपल निकाले गए और पुलिस टीम उन्हें DNA टेस्टिंग के लिए हैदराबाद में नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट ले गई। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हैदराबाद भेजे गए सैंपल पहुंचने तक सड़ चुके थे। उन्होंने कहा, “सैंपल सड़ चुके थे और हम यह पता नहीं लगा सके कि मीट भैंस का था या गाय का। नतीजे कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं।”

वापस दिया गया जब्त मांस

खास बात यह है कि बचा हुआ मीट और कंटेनर ट्रक ड्राइवर को वापस दे दिया गया। इस फैसले से बाद में सबूतों को सुरक्षित रखने की ईमानदारी पर सवाल उठने लगे। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, “यह जगह PPP मॉडल के तहत चल रही थी, और हमने ज़ब्त किया हुआ मीट BMC के अधिकारियों को वापस सौंप दिया। उन्होंने इसे आरोपियों को वापस दे दिया।”

बाद में जब पुलिस ने नवी मुंबई की जगह पर मीट को ट्रैक किया, तो वे सबूतों की सच्चाई पर भरोसा नहीं कर सके। सब-इंस्पेक्टर पवन सेन 19 फरवरी, 2026 को नवी मुंबई पहुंचे और बताया कि भोपाल से आया मीट को कोल्ड स्टोरेज में अलग रखा गया था। जगह के प्रोडक्शन इंचार्ज ने कहा कि घटना के बाद खराब पैकेट को दोबारा पैक करके स्टोर किया गया था। हालांकि चार्जशीट में कहा गया, “यह जानकारी भरोसेमंद नहीं पाई गई, क्योंकि कंटेनर को कस्टडी में सौंपने के बाद, कस्टडी की चेन टूट गई थी और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पहलू पर आगे की जांच ज़रूरी है।”

चार्जशीट में मथुरा रिपोर्ट के सबूतों पर ज़ोर दिया गया है, ” ज़ब्ती की जगह से लेकर सैंपल कलेक्शन, सीलिंग और मथुरा लैब तक ट्रांसपोर्टेशन तक, कस्टडी की पूरी चेन सही और सुरक्षित रही। सैंपल के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है, जिसकी पुष्टि लैबोरेटरी द्वारा जारी ‘सील बरकरार’ सर्टिफिकेट से होती है।”

चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया गया है कि बूचड़खाने के रिकॉर्ड के एनालिसिस से पता चला है कि जानबूझकर गाय के मीट पर भैंस के मीट का लेबल लगाया गया और रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया।” BMC अधिकारियों ने रिकॉर्ड पर लगे आरोपों का जवाब नहीं दिया है। हालांकि, एक अधिकारी ने कहा, “हमने पुलिस जांच में सहयोग किया है। आरोपियों ने गैर-कानूनी काम किए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की।”

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